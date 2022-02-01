　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大年初一有雨！初二晚起「鋒面+強冷空氣」來襲　激凍10℃到收假

▲▼1日5：50紅外線雲圖顯示，中部以北有短波的雲層(左圖)。6時雷達回波合成圖顯示：中部以北有回波(中圖)。6時累積雨量圖顯示，中部以北降雨、山區較明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲1日5：50紅外線雲圖顯示，中部以北有短波的雲層(左圖)。6時雷達回波合成圖顯示：中部以北有回波(中圖)。6時累積雨量圖顯示，中部以北降雨、山區較明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導　

大年初一「短波」通過，中部以北、東半部有局部雨，初二晚間開始有鋒面、強冷空氣南下，初四碗、初五清晨最低僅剩10度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，初一(1日)至初二(2日)晨「短波」通過，中部以北及東半部有局部雨，山區較明顯。初一各地氣溫：北部13至18度，中部13至21度，南部14至24度，東部13至23度。初二白天有短暫空檔；氣溫略回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

初二晚起至初三(3日)「鋒面」及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。初四(4日)強冷空氣影響，氣溫續降、愈晚愈寒冷；北部及東半部仍有局部雨；初五(5日)北台偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨；初四晚、初五晨本島平地再探10度最低氣溫，應注意保暖。初六(6日)收假日白天起冷空氣減弱，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。

下週一(7日)白天各地晴朗偏暖，西半部易有霧；下週一晚另一波「鋒面」及強冷空氣的前緣抵達，各地轉雨，氣溫開始下降。

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
2圖看「初一開運5吉時」　中午後剩1個快把握
滑翔傘鬆脫影片曝！　遊客91公尺高空急墜「四肢全斷」倒血泊亡
南投5兄妹「貧吃一碗麵」　16年後現況曝！女兒勇奪新人獎
阿嬤也不會！台語「除夕」怎麼唸　內行人解答
初一12大忌犯了衰整年　吃稀飯阻財運、午睡降低事業運

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

16年前貧吃一碗麵　南投5兄妹現各自有成就！父自豪：小孩沒做歹

2022虎年星座財運排行曝！　第1名「談調薪超順、容易刮到大獎」

2圖看「年初一開運5吉時」　中午過後就剩1個快把握

狠甩衰神！達人告訴你2022水晶開運法　助你突破難關

大年初一有雨！初二晚起「鋒面+強冷空氣」來襲　激凍10℃到收假

台北超多餐廳「卻被酸沒美食」　他傻眼：北漂仔超愛嫌！網吐關鍵

南投5兄妹「貧吃一碗麵」　16年後現況曝！女兒勇奪新人獎

大年初一「12禁忌」報你知！ 早餐別吃稀飯：當心窮整年

除夕圍爐「訂高雄知名餐廳」竟沒開！他怒批騙錢　老闆娘訴原委

花東「鐵路雙軌化」今年底開工！車程最多省45分　運能增3倍

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

高嘉瑜喊除夕要「重新做人」　網見古早味枕頭：怎麼還在？

新北男童返高雄過年確診　感染源不明！爽玩2百貨公司

16年前貧吃一碗麵　南投5兄妹現各自有成就！父自豪：小孩沒做歹

2022虎年星座財運排行曝！　第1名「談調薪超順、容易刮到大獎」

2圖看「年初一開運5吉時」　中午過後就剩1個快把握

狠甩衰神！達人告訴你2022水晶開運法　助你突破難關

大年初一有雨！初二晚起「鋒面+強冷空氣」來襲　激凍10℃到收假

台北超多餐廳「卻被酸沒美食」　他傻眼：北漂仔超愛嫌！網吐關鍵

南投5兄妹「貧吃一碗麵」　16年後現況曝！女兒勇奪新人獎

大年初一「12禁忌」報你知！ 早餐別吃稀飯：當心窮整年

除夕圍爐「訂高雄知名餐廳」竟沒開！他怒批騙錢　老闆娘訴原委

花東「鐵路雙軌化」今年底開工！車程最多省45分　運能增3倍

他花40萬買進「台中最便宜屋」　30天後加價85萬賣

6大「穿幫鏡頭」超出戲！古裝劇臨演滑手機、女主角穿運動鞋全抓包

16年前貧吃一碗麵　南投5兄妹現各自有成就！父自豪：小孩沒做歹

張韶涵沒了台灣腔「興奮」這樣講！　千萬陸網狂讚：普通話好標準

2022虎年星座財運排行曝！　第1名「談調薪超順、容易刮到大獎」

家裡人口多！受不了瓶瓶罐罐　她想出「超神玻璃瓶」收納術網全跪

2圖看「年初一開運5吉時」　中午過後就剩1個快把握

小時候學什麼才藝「受用一輩子」　眾人選出3大技能：越早學越好

22萬買透天厝！高雄最便宜住宅交易　「城中城」也入列

機師男友搬出整組《哈利波特》求婚　美女主播虞承璇秒答應

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

台語「除夕」怎麼唸？內行人解答了

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

過年「13禁忌」曝！當心窮神跟整年

除夕回娘家！公婆霸氣「兒一起去」姨卻怒飆

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

生完孩拒恩愛！夫忍1年「脫褲硬上」妻氣離婚

初一12大忌犯了衰整年　吃稀飯阻財運

福袋明天開搶！全聯送369萬保時捷　家樂福刮「台積電股票」

10多歲男童回高雄確診！台中搭車返鄉足跡曝　他去漢神巨蛋

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

更多熱門

相關新聞

初一半個台灣有雨　合歡山有機會下雪

初一半個台灣有雨　合歡山有機會下雪

今天大年初一，受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部降雨明顯，3000公尺以上高山、例如合歡山有下雪可能。另外，北部地區降雨情況會持續到初六左右，初三有另一波強冷空氣南下，低溫預估剩下12度，初五清晨受到輻射冷卻效應影響可能剩不到10度。

除夕9℃！　冷氣團拜年「16縣市低溫特報」

除夕9℃！　冷氣團拜年「16縣市低溫特報」

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

小年夜「冷氣團」來襲　越晚越冷下探10℃

小年夜「冷氣團」來襲　越晚越冷下探10℃

冷氣團報到12°C凍全台　下波冰雨彈集水

冷氣團報到12°C凍全台　下波冰雨彈集水

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

「這生肖」快買威力彩！台彩統計掛保證易中獎

英特爾CEO嗆完台積電認輸：我們太自大

外送員除夕送單卡關…同業無奈：棄單也沒用

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

建一半爛尾8年　上百屋主無奈搭帳篷入住

春晚女主播「絕美顏值」震驚陸網衝熱搜！

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面