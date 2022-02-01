大年初一有雨！初二晚起「鋒面+強冷空氣」來襲　激凍10℃到收假

▲1日5：50紅外線雲圖顯示，中部以北有短波的雲層(左圖)。6時雷達回波合成圖顯示：中部以北有回波(中圖)。6時累積雨量圖顯示，中部以北降雨、山區較明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

大年初一「短波」通過，中部以北、東半部有局部雨，初二晚間開始有鋒面、強冷空氣南下，初四碗、初五清晨最低僅剩10度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，初一(1日)至初二(2日)晨「短波」通過，中部以北及東半部有局部雨，山區較明顯。初一各地氣溫：北部13至18度，中部13至21度，南部14至24度，東部13至23度。初二白天有短暫空檔；氣溫略回升。

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初二晚起至初三(3日)「鋒面」及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。初四(4日)強冷空氣影響，氣溫續降、愈晚愈寒冷；北部及東半部仍有局部雨；初五(5日)北台偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨；初四晚、初五晨本島平地再探10度最低氣溫，應注意保暖。初六(6日)收假日白天起冷空氣減弱，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。

下週一(7日)白天各地晴朗偏暖，西半部易有霧；下週一晚另一波「鋒面」及強冷空氣的前緣抵達，各地轉雨，氣溫開始下降。