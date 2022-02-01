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初一半個台灣有雨！合歡山有機會下雪　初三晚起凍探10℃

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天大年初一，中部以北、東半部降雨明顯。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天大年初一，受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部降雨明顯，3000公尺以上高山、例如合歡山有下雪可能。另外，北部地區降雨情況會持續到初六左右，初三有另一波強冷空氣南下，低溫預估剩下12度，初五清晨受到輻射冷卻效應影響可能剩不到10度。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，今天（２年１日）大年初一華南雲雨區東移，中部以北、東半部及南區山區有局部降雨機率，其中基隆北海岸及宜蘭地區有局部較大雨勢的機率，外出請攜帶雨具備用。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲華南雲雨區東移，中部以北、東半部及南區山區有局部降雨機率。

大陸冷氣團減弱，各地低溫14-16度，由於中部以北及東半部雲多易降雨，高溫回升不多約19-21度，南部地區高溫24度。

另外因為這波水氣充足，3000公尺以上高山有下雪的機會，合歡山在1日深夜已有些許降雪跡象，不過截至05：56為止，溫度因回升至0度左右，所以目前是下雨的狀態，但路面有結冰狀況仍要注意安全。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲合歡山清晨五點左右雨勢明顯。（圖／翻攝即時影像監視器）

初三有鋒面、強冷空氣接力報到，北部地區再度轉冷，低溫預估13度，初五清晨因為轉乾、部分空曠地區受到輻射冷卻效應影響，低溫可能剩不到10度，要適時增添衣物。

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