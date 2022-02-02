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快訊／新北一家3口同遊高雄過年　他母親也確診！新增足跡曝

▲新北一家3口到高雄，相關足跡曝光 。（圖／高雄市政府提供）

▲新北一家3口到高雄，相關足跡曝光 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

新北13歲少年來到高雄，父親在1日發病，現在連母親也染疫確診，他們三個人26日到31日都有在高雄活動的足跡，現在要對他們的基因來進行定序，找出他們的感染源，同時公布他們的足跡，不過三個人在高雄的足跡史都相關。

陳其邁說要透過基因定序，主要是要找出誰感染了誰，因為三個人都有北中南的移動足跡史。但請大家不用擔心。

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▲新北一家3口到高雄，相關足跡曝光 。（圖／高雄市政府提供）

▲新北一家3口到高雄，相關足跡曝光 。（圖／高雄市政府提供）

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