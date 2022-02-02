快訊／桃園物流公司+7　確診者去過「平價服飾店、水族館、超商」

記者游瓊華、沈繼昌／連線報導

桃園某物流公司疫情持續延燒，今天市長鄭文燦公布新增7例本土確診個案皆屬物流公司傳播鍊，累計物流公司及同住家人共有13人確診。鄭文燦今天也在記者會上宣布該物流公司停工，將確保安全後再復工！

▲桃園某物流公司再增7名確診，累計13人染疫，市長鄭文燦宣布該物流公司停工。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



▲桃園物流公司+7，染疫足跡包括平價服飾店、水族館、超商。（圖／記者桃園市政府提供）



桃園市府會後公布確診者足跡，1月23日、25到28日以及31日除夕夜都到過7-11大溪埔頂門市、1月24日到過八德區北洋水族館、1 月26日有確診者到過大湳市場、建德食品材料行、全家大溪松樹門市；1月29日有確診者到OB嚴選桃園中壢旗艦店、NET中壢店；除夕早上到永和豆漿大王桃園大溪店、大龍大賣場等。

鄭文燦表示，該物流公司昨天擴大採檢590人，新增6名員工確診，以及一名清潔人員、案18975的兒子確診，截至今日該物流中心傳播鍊已有13人染疫，當中有11 人是員工，2位是同住家人。鄭文燦也提到，由於染疫員工工作區域主要在物流中心B環工作區，研判是群聚感染，正在擴大疫調匡列。

目前該物流中心已經採檢900多位，但包括擴大採檢確診者的家人和活動足跡的接觸者，仍有317位待採；全廠有250人需居家隔離14天，其他員工也必須要就地預防性隔離5天，7日將安排二採。

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