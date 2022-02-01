父也確診！染疫國中生與母遊台中　市府「細胞簡訊」急召42人採檢

▲染疫國中生與母台中二日遊，市府發細胞簡訊急召42人今採檢完畢。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

國內疫情緊張，台中市政府接獲通報，新北市13歲確診國中生、即案18905在1月25、26日曾與母親台中2日遊，之後回到高雄與父親相聚，今（1日）傳出父親也確診，為案18942。由於國中生與母親在台中留宿一晚，且移動都是搭乘公車，市府緊急追查接觸者並發出42封細胞簡訊，收到簡訊民眾已於今天傍晚6時30分前全數採檢完畢，檢驗結果明天（2日）公布。

根據調查，確診國中生未接種疫苗，1月29日發燒，1月30日前往診所就醫，轉往醫院採檢。Ct值為22.8，曾搭捷運至板橋車站，再坐火車抵赴台中、高雄，在北中南皆有公共場所足跡。

疫調顯示，國中生跟著母親在1月25日到台中西區民生路上的旅禾泡芙之家審計店，又到古猗園灌湯包店用餐，再到車站附近中區中華路上的元春鐵板燒中華店吃消夜，晚間入住北區高苑商旅中正店；1月26日到信兵衛生魚片店以及鐵枝路咖啡交易所。兩天一夜行程搭乘車號756-U5的300路公車、車號KKA-0059的79路公車以及車號KKA-6292的307路公車。

台中市府接獲通報後，立即針對足跡進行調查並清消，目前已知國中生入住的高苑商旅5名工作人員採檢後結果皆為陰性；另入住該商旅房客6人都住在外縣市，已通知其所屬外縣市衛生局聯絡並採檢；另足跡重疊者共有42人，也發出簡訊通知，晚間接獲簡訊者已全數前往採檢，「結果明天公布。」