引爆炸彈掃射殺死77人！挪威無恥殺人犯申請假釋　控訴政府違反人權

▲挪威殺人犯布雷維克奪走77條人命，卻仍認為獄方「不人道」，提出假釋申請。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

挪威一名推崇納粹主義的極右翼殺人犯布雷維克（Anders Behring Breivik）曾於2011年7月連續2度犯下震驚國際的重大犯罪，他首先在首都奧斯陸首相辦公室附近一棟建築引爆汽車炸彈導致8人死亡、之後前往青年夏令營開槍掃射殺死69人，日前他向法院申請假釋被駁回，同時他控訴獄方「違反人權」。

根據《BBC》報導，今年42歲的布雷維克信奉白人至上的的新納粹主義，當年他引爆汽車炸彈造成8人死亡、30人輕重傷，隨後前往奧斯陸郊外烏托亞島（Utøya）持槍襲擊挪威工黨青年營參與者，造成69人死亡、66人受傷，死者多是年輕人，他從未對自己沾滿鮮血的殺人罪行感受到任何一絲悔意。

▲▼儘管布雷維克在監獄的房間環境好過其他獄友，他還是認為自己遭挪威政府以「不人道」方式虐待。（圖／達志影像／美聯社）

布雷維克被法院判處21年徒刑，獨自居住擁有3個房間的牢房內，內部環境乾淨舒適，不僅能看電視追劇、打電玩，還能每天做運動，享有比多數受刑人更好的待遇，不過他卻還是於2016年怒控挪威政府「不人道」，因為他被獄方禁止接觸其他獄友，甚至還得經常被要求脫光搜身，有損他的心理健康，他還曾向歐洲人權法院控告挪威政府，不過遭到駁回。

儘管布雷克維聲稱他已經放棄暴力，主張應靠和平方式執行他的信仰，希望能提早獲得假釋，但他卻還是在假釋開庭第1天高舉右手行納粹禮。

▲布雷維克當年在烏托亞島上持槍射擊參與挪威工黨青年營的參與者，造成69人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

挪威東南部泰勒馬克（Telemark）法院的法官在審判時表示，他並不相信布雷維克的說法；檢察官卡爾斯多蒂爾（Hulda Karlsdottir）則認為布雷維克依舊具有大規模殺傷能力，是個「非常危險」的人物，因此之後委託精神科醫師進行幾次心理鑑定，證實其說法是正確的。

心理醫師羅森奎斯特（Randi Rosenqvist）進行評估後認為，布雷維克的心理狀態並未改變，根本就是「本性難移」。最後，法院駁回布雷維克所提出的假釋申請。

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