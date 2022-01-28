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社會 社會焦點 保障人權

快訊／胡睿兒北檢報到畫面曝　要回家需先擬處遇計畫

▲胡睿兒赴北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲胡睿兒赴北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、林冠吟／台北報導

藝人胡睿兒因在夜店撿屍性侵，遭法院判刑2年定讞，自2020年入獄以來已服刑18個月，如今服刑期滿，胡睿兒2度申請假釋獲准，經高院裁定保護管束後，28日離開台北監獄，依規定必須先到北檢執行科觀護人室報到，決定假釋期間的處遇方式後才能回家過年。下午2時許，胡睿兒抵達北檢報到，他換掉早上的白色素T，改穿灰色長袖，頭帶毛帽，被記者問到吃飯了沒，他則表示，「還沒吃。」

胡睿兒（本名胡睿楷）本為饒舌男團「Under Lover」的成員，以一首《癡情玫瑰花》紅遍台灣大街小巷，並曾和「蛇姬」林采緹有過一段婚姻，2人在2016年時曾因吸食大麻被捕，後獲緩起訴處分，不料胡睿兒2018年在林采緹臨盆前夕，到夜店狂歡撿屍性侵女子。

▲▼胡睿兒性侵假釋後首度向北檢觀護人報到 。（圖／記者劉昌松攝）

▲胡睿兒性侵假釋後首度向北檢觀護人報到 。（圖／記者劉昌松攝）

如今坐牢1年半後假釋期滿出獄，胡睿兒步出北監時神情相當輕鬆，連戴口罩都藏不住臉上的笑意，被媒體問及未來動向，他笑著表示未來會陪家人和孩子，抱歉浪費大家的時間，「希望大家可以過個好年」；至於過年行程要怎麼安排，胡睿兒表示，「就和一般人一樣，過年大家一起吃吃喝喝。」

▲▼胡睿兒出監。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼胡睿兒神速輕鬆步出北監。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼胡睿兒出監。（圖／記者沈繼昌翻攝）

回顧整起案情，胡睿兒當時前往信義區夜店「KLASH」狂歡，見到一名剛認識的女子因酒醉不醒人事，竟把人帶往逃生梯間性侵，得逞之後並獨自離開，劉下女子一個人倒臥在樓梯間，直到被清潔人員發現報警。

案經上訴至最高法院後，胡睿兒遭法官判處有期徒刑2年確定，其入獄前曾在IG上公開表示，「內心平靜，我想我會做好12首歌，講故事給你聽」。2020年7月21日，已和林采緹離婚的胡睿兒剃了光頭，帶著4本心靈書籍到北檢報到發監前，對媒體表示坦承錯誤，「希望大家把我當成一個借鏡，做的事情該怎麼面對、該怎麼承擔，我們就怎麼做」。

2021年10月，胡睿兒服刑過半後首度申請假釋，被以「社會觀感不佳」為由駁回，如今依規定在2022年1月再次提出假釋申請，經矯正署審查核准，不過胡出獄後需依《性侵害犯罪防治法》第20條相關規定，前往北檢報到，由觀護人擬定假釋期間是否需要施以電子腳鐐等處遇計畫，才能回家過年。

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