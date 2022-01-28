胡睿兒性侵坐牢18個月今出獄　「不能直接回家」原因曝光

▲胡睿兒因假釋性侵案入獄18個月獲准假釋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人胡睿兒因在夜店樓梯間撿屍性侵，被法院判刑2年定讞，2020年入獄至今18個月，服刑早已過半，日前胡睿兒第2度申請假釋，獲法務部矯正署審查核准，經高院裁定保護管束，今天離開台北監獄，依規定必須先到到北檢報到，決定假釋期間的處遇方式之後才能回家。

胡睿兒(本名胡睿楷)是饒舌男團「Under Lover」成員，2018年6月16日深夜，在妻子林采緹待產之際，到台北市信義區夜店「KLASH」，見到一名剛認識的女子酒醉不醒人事，就把她帶到逃生梯間性侵，之後胡自行離開，留下女子被清潔人員發現報警。

▲胡睿兒身穿白色素T，頭戴黑色毛帽，神情輕鬆步出北監。（圖／記者沈繼昌翻攝）



台北地檢署起訴胡趁機性交罪，一、二審都將他判刑2年，經上訴最高法院遭駁回確定後，胡曾在IG上平淡表示，「內心平靜，我想我會做好12首歌，講故事給你聽」，2020年7月21日，已和林采緹離婚的胡睿兒剃了光頭，帶著4本心靈書籍到北檢報到發監前，對媒體表示坦承錯誤，「希望大家把我當成一個借鏡，做的事情該怎麼面對、該怎麼承擔，我們就怎麼做」。

2021年10月，胡睿兒服刑過半後首度申請假釋，被以「社會觀感不佳」為由駁回，依規定2022年1月再次提出申請，經矯正署審查核准，出獄後仍要等待觀護人依據《性侵害犯罪防治法》第20條相關規定，擬定假釋期間是否需要施以電子腳鐐等處遇計畫。