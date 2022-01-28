胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

記者劉昌松／台北報導

藝人胡睿兒因性侵坐牢18個月後獲得假釋，28日上午離開台北監獄後，找地方休息一下，沒吃飯，只換了衣服，下午2點半就到台北地檢署向觀護人報到，了解假釋期間的處遇計畫，會談約1個半小時結束，他面對記者採訪，胡睿兒表示出獄後最想做的是「陪家人，做音樂，差不多就這樣」。

▲胡睿兒出獄後想做的兩件事「陪家人，做音樂」。（圖／記者劉昌松攝）

胡睿兒出獄首日剩下的時間準備「該辦的手續都辦完之後就直接回去了」，對於前妻林采緹和孩子想說的是，「大家生活過得好就好，都很健康就好，小孩子都很健康就好，我在監獄的時候看到一些新聞採訪，我覺得大家開心最重要。」

胡睿兒（本名胡睿楷）本為饒舌男團「Under Lover」的成員，以一首《癡情玫瑰花》紅遍台灣大街小巷，並曾和「蛇姬」林采緹有過一段婚姻，2人在2016年時曾因吸食大麻被捕，後獲緩起訴處分。

▲胡睿兒28日出監時穿著白色上衣，短暫休息換了衣服再到北檢報到。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2018年林采緹臨盆前夕，胡睿兒到台北市信義區夜店「KLASH」狂歡，見到一名剛認識的女子酒醉不醒人事，把人帶往逃生梯間性侵得逞後獨自離開，留下女子獨自倒臥在樓梯間，直到被清潔人員發現報警。

胡睿兒遭最高法院依趁機性交罪判刑2年確定後，他曾在IG上公開表示，「內心平靜，我想我會做好12首歌，講故事給你聽」，2020年7月21日剃光頭，帶著4本心靈書籍到北檢報到發監前，再對媒體表示坦承錯誤，「希望大家把我當成一個借鏡，做的事情該怎麼面對、該怎麼承擔，我們就怎麼做」。

2021年10月，胡睿兒服刑過半後首度申請假釋，被以「社會觀感不佳」為由駁回，2022年1月再次提出假釋申請獲准，由觀護人依《性侵害犯罪防治法》第20條相關規定擬定假釋期間處遇計畫，就可以回家和家人孩子一起過年。