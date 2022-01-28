　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

記者劉昌松／台北報導

藝人胡睿兒因性侵坐牢18個月後獲得假釋，28日上午離開台北監獄後，找地方休息一下，沒吃飯，只換了衣服，下午2點半就到台北地檢署向觀護人報到，了解假釋期間的處遇計畫，會談約1個半小時結束，他面對記者採訪，胡睿兒表示出獄後最想做的是「陪家人，做音樂，差不多就這樣」。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲胡睿兒出獄後想做的兩件事「陪家人，做音樂」。（圖／記者劉昌松攝）

胡睿兒出獄首日剩下的時間準備「該辦的手續都辦完之後就直接回去了」，對於前妻林采緹和孩子想說的是，「大家生活過得好就好，都很健康就好，小孩子都很健康就好，我在監獄的時候看到一些新聞採訪，我覺得大家開心最重要。」

胡睿兒（本名胡睿楷）本為饒舌男團「Under Lover」的成員，以一首《癡情玫瑰花》紅遍台灣大街小巷，並曾和「蛇姬」林采緹有過一段婚姻，2人在2016年時曾因吸食大麻被捕，後獲緩起訴處分。

▲▼胡睿兒出監。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲胡睿兒28日出監時穿著白色上衣，短暫休息換了衣服再到北檢報到。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2018年林采緹臨盆前夕，胡睿兒到台北市信義區夜店「KLASH」狂歡，見到一名剛認識的女子酒醉不醒人事，把人帶往逃生梯間性侵得逞後獨自離開，留下女子獨自倒臥在樓梯間，直到被清潔人員發現報警。

胡睿兒遭最高法院依趁機性交罪判刑2年確定後，他曾在IG上公開表示，「內心平靜，我想我會做好12首歌，講故事給你聽」，2020年7月21日剃光頭，帶著4本心靈書籍到北檢報到發監前，再對媒體表示坦承錯誤，「希望大家把我當成一個借鏡，做的事情該怎麼面對、該怎麼承擔，我們就怎麼做」。

2021年10月，胡睿兒服刑過半後首度申請假釋，被以「社會觀感不佳」為由駁回，2022年1月再次提出假釋申請獲准，由觀護人依《性侵害犯罪防治法》第20條相關規定擬定假釋期間處遇計畫，就可以回家和家人孩子一起過年。

ET快訊
黃曉明、Angelababy最後合體畫面曝！　男方舉動被酸：
他中尾牙最大獎「365天帶薪假」　老闆加碼一條件網羨煞
正妹打完2劑BNT「胸前一直激凸」超害羞　57萬人嗨了
快訊／一家3人宜蘭確診9足跡曝！　奕順軒、蒜味肉羹、民宿
11、12月「雲端發票」中獎清冊來了！　全聯超多張
女法官私刑少年！逼下跪自掌嘴23下　恐嚇「捅屁眼」
黃曉明被爆追求172cm女神級新歡！　「他開私人飛機請吃飯」
「確診者連發燒咳嗽都沒」　台中孫皓雲診所公告休診14天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中華電信內神通外鬼「洗手機」　3529萬呆帳收不回！男收押女請回

女法官私刑少年！逼下跪自掌嘴恐嚇「捅屁眼」　6大惡行全曝光

20年老車油管劣化漏油自燃　消防局提醒：胎壓及五油三水充足

快訊／瑞芳台62線貨車撞分隔島護欄　駕駛噴出車外送醫

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

中華電信內神通外鬼「洗手機」　3529萬呆帳收不回！男收押女請回

女法官私刑少年！逼下跪自掌嘴恐嚇「捅屁眼」　6大惡行全曝光

20年老車油管劣化漏油自燃　消防局提醒：胎壓及五油三水充足

快訊／瑞芳台62線貨車撞分隔島護欄　駕駛噴出車外送醫

胡睿兒回家過年了！假釋後要做兩件事...鏡頭前喊話林采緹

史上最認真「瓦斯公司」檢修員　高檔貨讓她一通電話揭真相

春節抓酒駕不手軟　國1台中、彰化路段「區域聯防」

台中警荷槍實彈護鈔！1920萬現金安全送抵　民眾比讚

這對母子怪怪的！郵局提鉅款遭盤查　警揪出5人詐騙集團

秦慧珠開400萬本票投資挨告賴帳　「等分紅再抵銷」被法官打臉

11年來誕生626位統一發票千萬富翁　財部呼籲20張待領快加入！

北市升2.5級打兩劑才能內用　兒童怎麼辦？柯文哲：12歲以下綠燈

拜登警告：俄羅斯2月入侵烏克蘭「可能性非常大」

中華電信內神通外鬼「洗手機」　3529萬呆帳收不回！男收押女請回

BMW電動車i3今年7月正式停產　未來將由iX1填補產品空缺

圍爐必吃白斬雞！主廚「國宴級秘方」3步驟上桌　Q彈皮凍作法公開

印度學校因疫情「關閉近2年」　專家憂：會有整代孩子被拋下

準備刷卡出站！「2毛毛站務員」趴滿票閘睡翻　網笑：嚴格的檢查　

影／30秒翹臀運動　讓你擁有傳說中的屁股窩

積家開放訂製專屬猛虎錶　精雕姿態活靈活現

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

林秉樞求交保「法庭霸氣開價」被打臉　律師：非常失望

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

即／台積電南科廠工安意外！2重傷3輕傷

女同事內衣照傳人夫　正宮1動作輸了

契約工爬到執行長　他淪中油最貪

19歲「超胸」女荷官！高雄德州撲克賭場被抄

女童噴槍致死案外案！父驗DNA怒告生母詐欺

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

嘉義市警官上班被逼車　早餐店前遭4男痛毆

台1線轎車撞迴轉砂石車　妻死夫重傷

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

更多熱門

相關新聞

他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵

他追不到人妻輕生　女方成「罪人」遭集體性侵

印度德里一名男子因為追求人妻遭拒，便親手結束自己的生命，怎知事後女方卻因此成為「千古罪人」，不但遭村民剃髮、扒衣，還被拖上市場遭全村圍剿唾罵，更有婦女衝上前去毆打她的頭部。根據當地媒體報導，她被拖到市場遊街示眾前，已經遭到多名男子集體侵犯。德里首席部長得知此事，氣得下令徹查，並公布相關施暴影片。

即／胡睿兒北檢報到　要回家需先擬處遇計畫

即／胡睿兒北檢報到　要回家需先擬處遇計畫

胡睿兒出獄！　經紀人曝Under lover未來動向

胡睿兒出獄！　經紀人曝Under lover未來動向

9歲女童被2男性侵　凶嫌是同校小學生

9歲女童被2男性侵　凶嫌是同校小學生

胡睿兒出獄！不能直接回家原因曝光

胡睿兒出獄！不能直接回家原因曝光

關鍵字：

胡睿兒性侵撿屍趁機性交服刑過半假釋保護管束

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

Angelababy離婚聲明「和平分開」

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面