新竹動物園全年無休！蔡英文發加菜金　陪老虎兄弟嗑年菜

▲蔡英文初二看老虎。（圖／翻攝林智堅臉書，下同）



記者杜冠霖／綜合報導

新竹市立動物園春節不打烊，總統蔡英文2日在立委柯建銘、市長林智堅陪同下，到動物園慰問留守員工還頒發加菜金，虎年到來，他們也特地到老虎區與「六福」、「來福」2隻孟加拉虎合影，陪伴老虎兄弟大嗑肉盆年菜並同框合影。

蔡英文到新竹市立動物園辦公室慰問留守員工，也聽取園長楊礎遠「動物園環境、同仁、工作項目簡報」，同時頒發加菜金，感謝新竹市立動物園提供市民遊憩場所並推廣生態教育。

頒發加菜金後，蔡英文也隨飼育員參訪園區，園方特別準備客製年菜，羊駝兄弟「咖啡」、「牛奶」有紅蘿蔔及地瓜等蔬果餐點，老虎「六福」及「來福」則有牛雞雙拼生肉大餐，供兩隻孟加拉虎大快朵頤。

春節年假還有4天，新竹市立動物園不打烊，周邊昆蟲館、森林食堂及圖書館動物園分館均正常營業，時間自上午9時至下午5時，園方表示，請民眾配合防疫政策，入園落實量體溫、實聯制，體溫高於37.5婉拒入園，全程配戴口罩、禁止飲食，啟動人流控管1500人，盼民眾體諒與配合。

▼蔡英文到新竹市立動物園發放加菜金。（圖／翻攝林智堅臉書）



▼老虎兄弟「六福」及「來福」。（圖／翻攝林智堅臉書）



▼羊駝「咖啡」。（圖／翻攝林智堅臉書）



▼蔡英文到新竹市立動物園發放加菜金，也幫動物們加了年菜。（圖／翻攝林智堅臉書）

▼蔡英文年初二到訪新竹市立動物園，慰勞全年無休的工作人員。（圖／翻攝林智堅臉書）