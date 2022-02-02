搭貓纜不怕塞車！指南走春祈福　日治時期「竹柏參道」彷彿置身京都

▲指南宮竹柏參道，沿途皆可見濃濃日式風格石燈籠，旁邊為終南亭。（圖／北市大地處提供）

記者袁茵／台北報導

農曆年節連續假期要去哪？台北市政府工務局大地工程處推薦，民眾可到「指南風景區」感受濃濃年味，指南風景區位於貓空纜車「指南宮站」，上山走春不用忍受塞車之苦，且與在地指南宮宗教人文及廟宇建築呼應融合，每逢年節假期張燈結綵、喜氣洋洋，非常適合闔家踏青走春迎虎年。

大地處表示，走春祈福是年節期間的傳統習俗，台北市城南的指南風景區，以指南宮為中心，透過林間步道串連風景區各景點，幽靜山林環境深具宗教人文特色。2021年更將指南風景區後山雜亂鬱閉的次生林加以整理，種植近兩百棵寒櫻，期待在新的一年與大家共享繁花盛開景緻。

▲漫步於幽靜的竹柏參道，座落於兩旁高聳樹木林間日據時期興建之涼亭，彷彿走入時光隧道中。（圖／北市大地處提供）

森林遊憩科長潘信元說，指南風景區蘊藏於台北大縱走第七段，踩踏近年大地處修建日治時期昭和年間的「指南宮竹柏參道」，欣賞兩側典雅復古的石燈籠，再加上兩旁百年竹柏、香楠、大葉楠等人工及天然林夾峙，環境清幽宜人，途中還有終南亭和洗石子休憩座椅可提供休憩，整條步道充滿古意盎然韻味，每一步都感受到濃濃的日式風格，儼然日本小京都。

大地處介紹，從指南路三段33巷入口牌樓處往上，全長約1200階，另一端則是指南宮主殿可供民眾參拜祈求一整年的好福氣；推薦大家參拜後，還可穿越指南宮主殿，往後山十二生肖園區前進到「綠光平台」遙望整個貓空，而位於十二生肖園區山頂的「綠能涼亭」、「情人聖地」更可將臺北101景色盡收眼底。

【交通資訊】

前山：搭乘530、棕5至指南宮站。

後山：搭乘小10、指南左線至貓纜指南宮站；搭乘貓空纜車至指南宮站下車。

▼十二生肖園區山頂的「綠能涼亭」，將台北101等景色盡收眼底。（圖／北市大地處提供）