解密「空側」秘辛！桃機推「飛行日常，放心啟航」趣味線上導覽及抽獎　網友驚：客製飄帶好有出國Fu

▲桃園機場推出「飛行日常・放心啟航」主題策展，讓好奇的民眾透過線上導覽就能直接了解，平常顯為人知的空側安全作業。（圖／桃園國際機場提供，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

想念在天上俯望台灣美景的日子嗎？歷經疫情侵擾，說走就走的出國日子成為許多人最懷念的時光，好想重溫在桃園國際機場等待啟航的心情嗎？要完成無數旅客安心起降的工作，背後需要無數人員協力。在不能出國的日子，交通部數位交通博物館推出「飛行日常，放心啟航」網站，讓民眾透過線上導覽揭開空側神秘面紗，更期待下一段的美好旅程。

提供航空器起飛、降落及地面活動像是跑道、滑行道、停機坪，都被統稱為空側，宛如構築成機場地面活動的重要血脈，是桃園國際機場非常重要的工作區域。「飛行日常，放心啟航」網站介紹許多關於空側的「未知機密」，讓以往在機場只是等待出入境的旅客，變得更加熟悉這個出發地，透過「空側安全檢核地圖」的互動遊戲，了解屬於桃園國際機場的小秘密！

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▲「飛行日常，放心啟航」網站有多部影片，帶領大家探索神秘的空側區域。

像是旅客最常接觸的機場跑道就深藏許多學問，要符合桃機所在地的盛行風向興建，才能讓飛機逆風起降，而跑道的編碼與配置也與風向息息相關，以磁方位角的「054度」、「234度」東北-西南方來興建，南跑道、北跑道也以此編碼，取前兩位數：「05/23」命名，總算解開不少航空迷心中長久以來的疑問。

而在疫情期間，桃園國際機場也利用這段難得的空檔進行北跑道刨鋪作業工程，採柔性瀝青鋪面，全長3,660公尺，上嵌1,385盞燈具，施工面積達28萬2000平方公尺，比大安森林公園還大；而南跑道延續以往柔性道面作法，減少養護工作對營運影響。

▲桃園機場利用疫情期間整建北跑道、南跑道維護，以全新的南北跑道提供高水準且安全的飛航服務。

為維護高品質跑道，桃園國際機場養護上也是煞費苦心，以工程車為跑道清潔做第一道把關，拖毯作業掃除跑道上異物後；深夜再出動全長7.7公尺、總重15噸的胎屑清理車清洗跑道，清理航機降落時輪胎與跑道高速磨擦形成的「胎屑」；最後再以摩擦係數檢測車檢測跑道摩擦力，眾人齊心努力守護，以確保能維持最穩定安全的起降品質，讓乘客快樂出門平安返家。

▲桃園機場停機坪設置雷雨天候狀況警報系統，即時通報天候狀況，保護地面作業人員安全。

而自然因素也是維持起落安全的重要環節之一。桃園國際機場針對「降雨/落雷」、「風」、「濃霧」、「鳥類防制」進行嚴密的空側作業規範標準，以準確的科學性方式預測氣象，判定是否起飛及規劃飛行路線與高度。如遇「雷暴（雨）當空」、最大瞬間風速達一定程度或跑道視程低於550公尺的狀況，均會暫停空側作業，以維持人員及飛航安全。

由於航機飛行速度快，與飛鳥發生碰撞後常造成極大的破壞，嚴重甚至會導致飛機墜毀，根據統計，一隻重量僅5公斤的飛鳥，其相對飛行時速高達275公里，衝擊力等同100公斤物體從15公尺落下，面對機場周遭各類的禽鳥生物，桃機空側先對周遭禽鳥棲息地進行分析，種植牠們不喜愛的草類先行防治，再採鋪設鳥網，以鳴笛、蜂鳴器製造巨大聲響驅趕，甚至以人為射擊獵槍威嚇，讓鳥兒不喜歡來機場活動，達到良好的驅趕效果，不僅保護禽鳥也保障了旅客安全。

無論是懷念飛行的日子還是航空迷，點進「飛行日常，放心啟航」空側安全檢核地圖互動遊戲，不只能在趣味玩樂中更貼近飛行秘密一點，即日起至2022/2/15止，於活動網站回答空側安全相關問題，並留下對桃機的許願一句話，還有機會抽中桃園機場特製飄帶、六入旅行袋組。

▲桃園機場特製飄帶，灰色與白色繪製的跑道的意象十分有旅遊感，出國的心已不可壓抑！



「飛行日常，放心啟航」https://transport-curation.nat.gov.tw/flyingdailyairside/index.html