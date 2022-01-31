汽車、純金擺飾通通有 「百貨福袋」初一開搶懶人包

▲遠東SOGO百貨今年祭出商品福袋記者會。（圖／業者提供）

圖、文／CTWANT

除了超商超市量販業者的福袋，今年百貨業者推出的福袋堪稱是過年期間的重頭戲之一，目前遠東SOGO和Global Mall都是在大年初一現場開買，其餘業者都是利用線上預購方式來購買，預購相當熱烈，大多數業者幾乎都已完售；其中，新光三越、微風百貨各祭出1輛價值160萬元的Volvo汽車、遠東SOGO抽出價值3萬6500元的純金擺飾、遠東百貨則送出16萬8千元商品券。

新光三越今年全台共推出超過5000份福袋，由於採預購方式，各分店開賣不久就全部完售，大獎共祭出1輛價值160萬元的Volvo XC40T3、7顆鑽石、11台頂級按摩椅、11輛智慧電動機車、161張住宿券、露營體驗券以及超過5000個獎項。購買福袋的民眾，記得在大年初一就可以到預購的各分店領取。

▲新光三越今年全台共推出超過5000份福袋，由於採預購方式，各分店開賣不久就全部完售。（圖／新光三越）



新光三越百貨福袋相關資訊

購買方式：各分店預購時間透過新光三越APP，進入「精選優惠」活動策展專區即可購買。

​​​​販售品項：「好運攏虎你福袋」扣skmpoints 50點，同時使用新光三越行動支付skm pay支付1000元，即可搶先預購。

預購時間：

1/18（二）上午10點開搶：台北信義新天地

1/19（三）上午10點開搶：台北南西店／台北站前店／台北天母店

1/20（四）上午10點開搶：桃園站前店／桃園大有店／台中中港店／嘉義垂楊店

1/21（五）上午10點開搶：台南中山店／台南新天地／高雄三多店／高雄左營店

取貨時間：2/1（二）大年初一（各分店領取時間依店內公告為準）

微風百貨今年福袋在1月20日上午9點，於微風App憑微風錢包BreezePay線上享樂券開賣，每份1000元、總共600份，約在1小時內就一掃而空，取貨時間則為2月1日。

▲微風百貨今年福袋在1月20日上午9點，於微風App憑微風錢包Breeze Pay線上享樂券開賣，每份1000元、總共600份，約在1小時內就一掃而空，取貨時間則為2月1日。（圖／微風）



微風百貨福袋相關資訊

販售時間：1月20日上午9點。

販售品項：「微風福袋」售價1000元，可於 Breeze Rewards 內的微風錢包 Breeze Pay 線上享樂券預購。限量 600份價值超過3000元超值福袋，抽豪華住宿、AppleTV 4k 32GB、9999 純金 虎年金飾、Panasonic極潤奈米水離子吹風機、Georg Jensen 行李箱、頂級水果禮盒等多項，2月1日下午1點前完成福袋兌領，還能再享「福袋加碼抽」，百萬名車 VOLVO XC40 TC Momentum 開回家。

遠百全台13間分店共有10864個福袋，每店100份至2000份不等，金額除遠百高雄每份200元、遠百花蓮1680元外，其餘則為1000元和2000元；至於今年福袋最大獎，則是在大遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮，於年初一各抽出一名幸運兒得到16.8萬元商品禮券。

為讓民眾購買到喜愛的商品，遠東SOGO今年則推出最低280元福袋，從初一至初五於忠孝、敦化、復興館各樓層、櫃位都有優惠商品福袋；其中忠孝館更規劃，從初一至初六每天都有主題福袋，例如初一有新年限定迎春福袋、初二有日式和風福袋等主題。

除商品福袋外，凡是在今年初一至初三購買福袋的民眾，都可憑著電子發票或銷貨明細與福袋購買憑證到消費館別贈獎處，兌換一張「福袋新機運，金喜刮刮卡」，忠孝、敦化、復興館合計限量8000份，有機會刮中每日限定大獎，,最大獎為初一的周大福虎鑽連年純金擺件，價值3萬6500元。

SOGO百貨福袋相關資訊

活動時間：2月1日至2月5日

活動內容：台北店(忠孝/復興/敦化)一連五天各樓層推出消費者最愛的「商品福袋」。

活動時間：2月1日至2月6日

活動內容：忠孝獨家企劃「主題福袋」精選初一CNY限定迎春福袋；初二日式和風福袋；初三美式潮流福袋；初四歐風福袋；初五寵寶貝的童萌福袋及初六食趣福袋。

活動時間：2月1日至2月3日

活動內容：「指定樓層福袋」初一起指定時間至各樓層消費滿額，可再參加樓面特別加碼抽，首推初一至初三在忠孝館4F全區(不含哥本哈根餐廳)單筆消費滿2,688元，即可獲得抽獎券壹張(可累贈)，有機會抽中周大福或點睛品虎年純金擺件壹支！復興館B1化妝品區(含香氛)，單日單筆消費滿2,022 元，即有機會獲得每日限定大獎，初一大獎為Apple WatchSeries7(GPS)45mm深邃藍色壹台。

活動時間：2月1日至2月3日

活動內容：「發財福袋券」初一起於忠孝復興兩館指定樓層販售，SOGO幫你放大福袋金額，每年吸引民眾搶排的忠孝8/9F福袋券，今年也再祭出超殺福袋券，初一到初三9F推出每袋售價1000元(初一初二各限量100袋、初三限量50袋)，有機會獲得價值144900元的stress Mayfair office人體工學辦公椅。(此活動恕不再參加福袋新機運金喜刮刮樂活動)。

京站時尚廣場的福袋以美食為主題，每袋1000元、限量300袋，開賣3天內就全數賣光，福袋領取時間為大年初一，若在初一領完福袋，還有機會抽額度5萬元的長榮航空電子交換機票、任天堂Nintendo Switch等大獎。

京站時尚廣場福袋相關資訊

預購時間：即日起至1月28日

​​​​販售品項：限量300袋「虎年開運福袋」售價1000元，每袋內容物總價值1877元。

▲Global Mall新北中和店今年福袋祭出頂級按摩椅。（圖／Global Mall）



Global Mall在全台7店推出跨界福袋，在線上、線下推出超過2000個福袋，每份售價從100元至2022元不等，新北中和等6間分店都是在2月1日開賣，僅桃園A19在1月14日至1月30日預購、2月1日領取，其中新北中和店的福袋大獎最好，價值18.88萬元的OSIM 4手天王按摩椅，其福袋每袋999元、限量400袋。

另外，美麗華也將在2月1日開賣每逢春節必搶的「PORTER開運福袋」，福袋內容物最低價格皆超過8500元以上，此外，於2月1日至2月6日之間，全館消費單筆滿2022元送好運刮刮卡，還有機會抽中Dyson空氣清淨機。

▲美麗華也將在2月1日開賣每逢春節必搶的「PORTER開運福袋」，福袋內容物最低價格皆超過8500元以上。（圖／美麗華）

美麗華百貨福袋相關資訊

販售時間：2月1日至2月6日

販售品項：「好運刮刮卡」初一到初六全館消費單筆滿2,022元即贈乙張；PORTER開運福袋同步於2月1日開賣。

MITSUI OUTLET PARK三井outlet則從大年初一至初六，集結館內品牌推出數百組限量福袋，內含精選商品最高享1.6折優惠！同時凡於指定專櫃購買福袋可再獲抽獎券乙張，在林口店有機會抽中「Apple HomePod mini」或「米家IH電子鍋」，台中港店可抽奢華療癒「朵薩首席紓壓保養SPA券」。

MITSUIOUTLET PARK 三井outlet百貨福袋相關資訊

購買方式：兩店集結館內品牌推出數百組限量福袋，內含精選商品最高享1.6折優惠；於指定專櫃購買福袋可再獲抽獎券乙張。

販售時間：2月1日至2月6日

優惠活動：1月14日至2月10日期間，凡全館消費滿2,000元可參加6,000元購物金抽獎。

至於漢神巨蛋和漢神百貨，其中漢神巨蛋「新春福氣袋」於1月20日至1月30日提早開放預購，前1000名可以享有獨家新春好禮外，還有加倍中獎的機會。消費者持現金300元即可購買「幸虎好運福氣袋」，內含漢神巨蛋300元禮券及抽獎券1張，「會員獨享500元福氣袋」則是有漢神巨蛋500元禮券及抽獎券2張。另外，漢神百貨推出「好運瓏虎哩開運袋」，內容除了有特獎開運金5.5萬元外，還有全新iPhone 13mini、iPad、掃地機器人、空氣防護機、五星級餐券抽獎。

▲漢神百貨派出「好運瓏虎哩開運袋」。（圖／漢神百貨）



漢神巨蛋百貨福袋相關資訊

預購時間：1月20日至1月30日

販售品項：

1. 「幸虎好運福氣袋」預購前1,000名享獨家新春好禮以及加倍中獎的機會，會員持卡加現金300元購買幸虎好運福氣袋。

2. 「會員獨享500元福氣袋」只要會員持卡加現金500元購買，即可獲得漢神巨蛋500元禮券及抽獎券2張。

3. 「虎年限定版福氣袋」限量300份，內含500元禮券、Hello Kitty馬克杯、幸虎好運福氣袋抽獎券2張，再加碼抽出iRobot Roomba E5掃地機器人1台及果陀劇場門票2張數名

漢神百貨百貨福袋相關資訊

預購時間：1月20日至1月30日

販售品項：「好運瓏虎哩開運袋」扣漢神會員點數10點加500元現金，就能獲得一張摸彩券及500元禮券，前500名預購會員更可獲贈「福虎送虎好禮」一份。

預購時間：2月1日 11:00開賣至14:00截止販售

販售品項：「初一限定開運袋」以300元現金購買開運袋，即可獲得摸彩券一張及300元禮券，並且可參加市價19,380元的F30電動滑板車加碼抽。

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