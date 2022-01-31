東森購物玩遊戲天天送iphone13　除夕首開獎抽出台中、花蓮幸運兒

▲東森購物「小額奪寶」遊戲春節特別加碼100萬大獎，1/1到2/5只要消費任1筆，使用APP或撥打客服專線，下注東森幣就能抽獎，天天送出iphone13、萬元提貨券、Switch遊戲主機等多項豪禮，除夕到初六天天開獎。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

東森購物虎年春節推出「小額奪寶」特別加碼100萬大獎，除夕到初六天天開獎，將送出14支iphone13、萬元提貨券、Switch遊戲主機等多項豪禮，陪您歡樂過新年！今(31)天除夕首度開獎，抽出住在台中的陳小姐及花蓮的林小姐兩位獲得iphone13大獎。今年春節長達9天連假，針對疫情下消費者仍有年節採購需求，東森購物網全站「春節不打烊」，無論是臨時買年節伴手禮或補充宅家零食，強調正常出貨，讓消費者可安心採買。



東森購物去年春節過年推出「東森幣樂透」，獲得會員廣大迴響，今年特別加碼百萬大獎，只要1/1到2/5有消費任1筆，就可以到東森購物APP或撥打客服專線，下注東森幣參加抽獎，從除夕到初六，每天抽獎送出2支iphone13手機、2名1萬元提貨券，還有Switch遊戲主機、韓國冬季法蘭絨棉被、料理之王料理包、韓國PS面膜等好禮，累計至今已有近1.8萬人下注，總投注金額近4000萬東森幣，目前下注金額最高為80萬東森幣。「小額奪寶」遊戲春節加碼百萬大獎，除夕到初六天天開獎，得獎名單將在電視跑馬公告，共計有738位幸運中獎者，獎項總值超過120萬元，歡迎會員朋友過年試手氣，搶個好彩頭。

▲東森購物網春節加碼100萬大獎，玩遊戲天天送iphone13，還有多個東森幣遊戲，讓會員玩遊戲迎新年。

▲東森購物推出線上「幸運刮刮樂」，共推出100枚、300枚、500枚、1000枚東森幣面額的刮刮樂，刮開後可獲得東森幣獎項，最高獎金100萬東森幣。

迎接農曆春節，東森購物1月起還推出多款東森幣遊戲「幸運刮刮樂」、「東森上菜」、「瘋狂十八啦」，其中幸運刮刮樂一推出立即獲得近萬名網友熱烈購買，目前已有14位幸運兒刮中百萬大獎，獨得一百萬枚東森幣，平均中獎率六成，目前已送出逾6000萬枚東森幣，活動到2月底截止。



東森購物1/10推出線上「幸運刮刮樂」，獎項及玩法參照台彩刮刮樂，共推出100枚、300枚、500枚、1000枚東森幣面額的刮刮樂，刮開後可獲得東森幣獎項，面額1000的最高獎金100萬東森幣，中獎率70%，面額100的最高1萬東森幣，中獎率只有50%，面額500的中獎率最高，中獎率百分百，最少100枚東森幣，最高50萬東森幣，玩越多次刮刮樂，還可獲得免費的隱藏版刮刮樂，就有機會獲得價值$19900的Odense手工陶瓷餐具大禮。



過年應景的骰子遊戲『瘋狂十八啦』則以「東森幣」來下注，讓會員朋友玩得開心。1/17(一)推出『東森上菜』蒐集遊戲，手機登入東森購物APP，進入遊戲蒐集五道年菜，可進行戳戳樂遊戲，就有機會獲得價值$12800的COACH新品Arden系列腕錶。過年期間，東森購物推出的遊戲還有「財神發發發」、「決勝21點」、「紅狗撲克」等，用東森幣玩遊戲，中獎率高，民眾快來試手氣，輕鬆贏大獎。