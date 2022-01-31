　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物玩遊戲天天送iphone13　除夕首開獎抽出台中、花蓮幸運兒

▲東森購物玩遊戲天天送iphone13 除夕首開獎抽出台中、花蓮幸運兒。（圖／東森購物提供）

▲東森購物「小額奪寶」遊戲春節特別加碼100萬大獎，1/1到2/5只要消費任1筆，使用APP或撥打客服專線，下注東森幣就能抽獎，天天送出iphone13、萬元提貨券、Switch遊戲主機等多項豪禮，除夕到初六天天開獎。(圖／東森購物提供，下同)

消費中心／台北報導

東森購物虎年春節推出「小額奪寶」特別加碼100萬大獎，除夕到初六天天開獎，將送出14支iphone13、萬元提貨券、Switch遊戲主機等多項豪禮，陪您歡樂過新年！今(31)天除夕首度開獎，抽出住在台中的陳小姐及花蓮的林小姐兩位獲得iphone13大獎。今年春節長達9天連假，針對疫情下消費者仍有年節採購需求，東森購物網全站「春節不打烊」，無論是臨時買年節伴手禮或補充宅家零食，強調正常出貨，讓消費者可安心採買。

東森購物去年春節過年推出「東森幣樂透」，獲得會員廣大迴響，今年特別加碼百萬大獎，只要1/1到2/5有消費任1筆，就可以到東森購物APP或撥打客服專線，下注東森幣參加抽獎，從除夕到初六，每天抽獎送出2支iphone13手機、2名1萬元提貨券，還有Switch遊戲主機、韓國冬季法蘭絨棉被、料理之王料理包、韓國PS面膜等好禮，累計至今已有近1.8萬人下注，總投注金額近4000萬東森幣，目前下注金額最高為80萬東森幣。「小額奪寶」遊戲春節加碼百萬大獎，除夕到初六天天開獎，得獎名單將在電視跑馬公告，共計有738位幸運中獎者，獎項總值超過120萬元，歡迎會員朋友過年試手氣，搶個好彩頭。

▲東森購物網春節加碼100萬大獎，玩遊戲天天送iphone13，還有多個東森幣遊戲，讓會員玩遊戲迎新年。

東森購物推出線上「幸運刮刮樂」，共推出100枚、300枚、500枚、1000枚東森幣面額的刮刮樂，刮開後可獲得東森幣獎項，最高獎金100萬東森幣。

迎接農曆春節，東森購物1月起還推出多款東森幣遊戲「幸運刮刮樂」、「東森上菜」、「瘋狂十八啦」，其中幸運刮刮樂一推出立即獲得近萬名網友熱烈購買，目前已有14位幸運兒刮中百萬大獎，獨得一百萬枚東森幣，平均中獎率六成，目前已送出逾6000萬枚東森幣，活動到2月底截止。

東森購物1/10推出線上「幸運刮刮樂」，獎項及玩法參照台彩刮刮樂，共推出100枚、300枚、500枚、1000枚東森幣面額的刮刮樂，刮開後可獲得東森幣獎項，面額1000的最高獎金100萬東森幣，中獎率70%，面額100的最高1萬東森幣，中獎率只有50%，面額500的中獎率最高，中獎率百分百，最少100枚東森幣，最高50萬東森幣，玩越多次刮刮樂，還可獲得免費的隱藏版刮刮樂，就有機會獲得價值$19900的Odense手工陶瓷餐具大禮。

過年應景的骰子遊戲『瘋狂十八啦』則以「東森幣」來下注，讓會員朋友玩得開心。1/17(一)推出『東森上菜』蒐集遊戲，手機登入東森購物APP，進入遊戲蒐集五道年菜，可進行戳戳樂遊戲，就有機會獲得價值$12800的COACH新品Arden系列腕錶。過年期間，東森購物推出的遊戲還有「財神發發發」、「決勝21點」、「紅狗撲克」等，用東森幣玩遊戲，中獎率高，民眾快來試手氣，輕鬆贏大獎。

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
快訊／桃園本土+7！農家樂小吃2顧客染疫　加貝爾幼兒園增2例
快訊／高雄本土+8！　陳其邁：牙科診所醫護確診
快訊／10多歲男童確診「Ct值僅22」！　家人急採檢
快訊／高雄今+9！　10多歲男發燒確診「感染源不明」
快訊／高雄確診者最新足跡！　搭捷運到板橋、轉火車到台中＆左營
快訊／台中公布確診足跡！火車站、審計新村、鐵板燒
快訊／今本土+17！　還有38例境外
過年「13禁忌」一次看！　穿破衣服窮神跟整年
快訊／明起「防疫升級」　北市公布詳細內容

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

福袋明天開搶！全聯送369萬保時捷　家樂福刮「台積電股票」

東森購物玩遊戲天天送iphone13　除夕首開獎抽出台中、花蓮幸運兒

想採買要快！量販、超市「過年營業時間」懶人包　除夕提早關門

衝試手氣！虎年福袋明天開搶了　全聯送3台車、家樂福抽台積電股票

東森購物年菜賣破2.5億　阿一鮑魚榮登銷售排行榜冠軍王

東森購物、東森直消、東森自然美22項產品　榮獲教授學會2022國家品質金牌獎

遠東SOGO與東森購物聯手維護智財權　東森購物重申已再次告誡所有廠商不得違法

過年必備「紅色單品」！開運又喜氣　萬元現金等你拿

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

KIMIKO嘴超甜得婆婆疼「家事老公一手包」　「砸8位數申請專利遭仿冒」他：妳人生我來顧！

福袋明天開搶！全聯送369萬保時捷　家樂福刮「台積電股票」

東森購物玩遊戲天天送iphone13　除夕首開獎抽出台中、花蓮幸運兒

想採買要快！量販、超市「過年營業時間」懶人包　除夕提早關門

衝試手氣！虎年福袋明天開搶了　全聯送3台車、家樂福抽台積電股票

東森購物年菜賣破2.5億　阿一鮑魚榮登銷售排行榜冠軍王

東森購物、東森直消、東森自然美22項產品　榮獲教授學會2022國家品質金牌獎

遠東SOGO與東森購物聯手維護智財權　東森購物重申已再次告誡所有廠商不得違法

過年必備「紅色單品」！開運又喜氣　萬元現金等你拿

「護國神山」台積電帶動頭份竹南房市　新案舊屋雙漲２成

吃年菜不怕胖「5大攻略」一次看！　營養師揭必吃菜色熱量：頭皮發麻

桃園本土+7！農家樂小吃2顧客染疫　加貝爾幼兒園增2例

快訊／本土＋8！高雄燒不停　陳其邁：牙科診所1名醫護被確診

「把賊窩當家！」苦苓開酸蕭敬騰　網見4句話大喊過癮：人民幣香

撕票女建商4／失業男詭辯「她是女友」　百變說詞難逃死刑

林丞軒與江少慶練習變「重訓魔人」　王建民看好飆速155

快訊／新北南下確診者感染源不明！10多歲男童Ct值22　家人急採檢

唐西奇本季第7次「大三元」無用　獨行俠2分差不敵魔術

失業夫每天躺家！她獨自背2房貸還被嫌「不稀罕妳的錢」　網罵爆

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

消費熱門新聞

量販、超市「過年營業時間」一次看

衝試手氣！2大通路虎年福袋明天開搶

全聯大年初一福袋延長販售時間

清明祭祖拜三牲　豬、雞、魚怎麼擺

超商限時2天「2大咖啡買1送1」

量販超市「過年營業時間」懶人包

東森旗下22項產品　獲教授學會2022國家品質金牌獎

你家孩子也「成長冬眠」了嗎？

電商春節照常出貨　快速到貨不打烊

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

「棒棒堂」小煜結婚了

拿坡里「炸雞買10送10」開吃了！

2大通路「虎年新春福袋」先掌握

全家開賣立陶宛蘭姆酒「瞬間搶光」！業者回應

更多熱門

相關新聞

東森購物年菜賣破2.5億　阿一鮑魚熱銷霸榜

東森購物年菜賣破2.5億　阿一鮑魚熱銷霸榜

過年在家吃星級圍爐饗宴，東森購物今年主打與胡媽媽、阿一鮑魚、六福客棧、彭園、台北萬豪等五星飯店、名店聯名，端出眾多CP值破錶的美味年菜組合，開賣後買氣熱烈，觀察今年年菜品類銷售總額衝破2.5億，其中阿一鮑魚自2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物連續四年都是年菜銷售冠軍，今年再度成為受歡迎的霸榜年菜。

東森旗下22項產品　獲教授學會2022國家品質金牌獎

東森旗下22項產品　獲教授學會2022國家品質金牌獎

走春到故宮！親子同玩實境解謎

走春到故宮！親子同玩實境解謎

公司春節抽獎　卻讓他罵：侮辱人

公司春節抽獎　卻讓他罵：侮辱人

網購玩刮刮樂、樂透彩　獎金最高100萬

網購玩刮刮樂、樂透彩　獎金最高100萬

關鍵字：

東森購物小額奪寶東森幣抽獎2022好康

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

免費拿「888元農遊券」機會來了！

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

面試官問「錄取後多久能上班？」是陷阱題　最佳解答曝

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面