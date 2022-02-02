獨／魚鷹、埃及聖䴉撞飛機　國內三大機場去年「鳥擊」達41件

▲為了防範鳥擊事件，機場航警常定期以鳴槍方式驅鳥。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

國內機場發生鳥擊事件時有所聞，根據民航局統計，去年國內三大機場松山機場、桃園國際機場、高雄機場發生鳥擊件數為41件，其中航空器受損共計6件，尤其中大型鳥類可能導致飛航引擎毀損，過去如魚鷹甚至埃及聖䴉都曾發生過鳥擊事件，機場則需因地制宜擬定相關驅鳥配套。

去年4月桃園國際機場曾因鳥擊短暫關閉機場進而影響航班起降，今年初再發生一起國籍航空疑似遭鳥擊，評估後隨即折返桃機檢修。《東森新媒體ETtoday》取得交通部民航局數據，去年全年松山機場共發生4起鳥擊事件、1件航空器受損；高雄機場發生16起、1件航空器受損。桃園機場去年統計至11月則有21件鳥擊事件，其中4件航空器受損。三處機場總計41件，6件航空器受損。

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民航局航站管理小組組長謝金玫表示，由於去年受到疫情影響航機數較少，評估國內機場整體鳥擊數據較前年低。機場多會執行鳥相調查，依照季節棲息公布鳥種，機場端也會砍伐周邊雜木、改變周邊鳥類棲地等，如埔心溪流經桃機周邊便容易吸引鳥類築巢，因此機場多在水源等易築巢處架設鳥網，防止鳥類棲息。再者，過去台中機場周邊曾經為保育類環頸雉棲息地，對此機場曾採用移地野放以及收集周邊環頸雉的蛋，再透過人工孵化方式轉移環頸雉棲地。

▲台中機場因臨近環頸雉棲地，過去時常發生鳥擊事件。（圖／臺中市野生動物保育學會提供）

謝金玫也指出，機場也會掌握周邊鳥類分佈，定時以鳴槍方式驅鳥，但久而久之鳥類也會習慣，因此還必須以各種方法交替驅鳥。

謝金玫說，通常中、大型鳥類發生鳥擊事件較易導致航空器受損，常見大型鳥類如白鷺或夜鷺，過去桃機也曾發生過魚鷹，以及黃頭鷺過境時等鳥擊事件。近年外來種埃及聖䴉在台灣逐漸壯大，機場端也曾發生埃及聖䴉鳥擊。但整體而言，周邊鳥類無法被百分之百驅趕，因此機場端多當作定期努力的方向。

根據桃園國際機場野生動物防制作業，桃機周邊中型鳥類如鷺科、紅隼、八哥、夜鷹、草鴞等，大型鳥類則有大白鷺、夜鷺、蒼鷺。對此，桃機公司也與桃園市野鳥學會合作建立「鳥相資料庫」及觀測紀錄，每月發布鳥類活動預告，並於網站公告可能威脅飛安的鳥種、活動區域與時間及飛行高度等資訊。

此外，桃機公司也從周邊環境著手，減少機場內鳥類遮蔽處、水源、覓食地等，並架設鳥網整治，減少棲息的機會。並固定於清晨、傍晚兩時段，藉由鳴笛、蜂鳥器、鳴槍方式執行「驅鳥作業」，若有突發性鳥群闖入，則會依規定暫時關閉跑道驅鳥，持續維護航班安全。

▲桃機公司於機場附近溪流、溝渠架設鳥網，防範鳥擊。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場架設直立式鳥網。（圖／桃機公司提供）