專屬條碼一刷即搭車　國內三大機場啟用「無接觸填單」

▲民航局局長林國顯視察松山機場防疫計程車。（圖／民航局提供）

記者許維寧／台北報導

春節連續假期即將開跑，受到國內疫情影響，交通部民航局也全面檢視春節期間疏運與防疫整備工作，為減少旅客與機場服務人員、計程車司機接觸機會，民航局也全面啟動「無接觸填單」作業。

依據中央流行疫情指揮中心要求，國際線旅客入境時需填寫健康聲明書，並搭乘防疫計程車前往防疫旅宿或集中檢疫所檢疫，搭車前必須個人與防疫旅館相關資訊，並繳交給機場工作人員與司機後，始可搭車前往防疫旅宿。機場工作人員事後則需將旅客搭車資訊補登於衛福部系統中，以便指揮中心掌握疫情資訊。

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為減少此一過程中接觸機會，並加快後續補登等流程，民航局根據指揮中心建議，特別設計一套無接觸填單系統，並於上週完成建置、啟用。

民航局表示，旅客登入衛福部系統填寫健康聲明書後，系統會給予一專屬條碼，此一系統建置後，旅客僅需至機場內掃描器掃描手機內條碼，工作人員即可將搭乘防疫計程車所需相關資訊印出，一張由機場保留並自動登入系統，另一張由機場工作人員交給計程車司機，旅客與工作人員及司機均無須接觸。

民航局局長林國顯表示，該系統減少旅客與機場工作人員及司機的接觸機會，保護旅客也保護工作人員與司機；系統目前已經於桃園、松山與高雄等三處有國際航班的機場啟用，台中機場也已完成準備，國際航班恢復營運後可以馬上投入。

▲民航局於三大機場啟用無接觸填單。（圖／民航局提供）

▲無接觸填單下一站將於台中機場啟用。（圖／民航局提供）