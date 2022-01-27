直擊！獵捕身價最高入侵種　「死神鐮刀」埃及聖䴉1隻2000元

記者陳詩璧／專題報導

要讓外來入侵種減少到可控的數量或「清零」，怎麼做是一大學問。諸多方式中，最有效的莫過於透過「獎金制」鼓勵民眾協助移除。然而，在台灣，移除外來種並沒有所謂的「公定價」，除了因為動植物入侵種「身價不一」，各縣市礙於預算，開出的獎金也不同。以小花蔓澤蘭為例，在台東一公斤5元；綠鬣蜥身體小於50公分，嘉義核發的獎金是1隻250元；埃及聖䴉價位最高，新竹林管處開出的金額為一隻2千元，三年來移除數量超過1.5萬隻。

完整報導：麻醉到釘錘 綠鬣蜥安樂死之路



▲埃及聖䴉40年內從6隻增到近2萬隻，民國109年獵殺的成鳥達12690隻。（圖／林務局提供）

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《東森新媒體ETtoday》這次親自跟著埃及聖䴉的獵捕大隊出勤，搭乘橡皮艇搜尋有「死神鐮刀」之稱的埃及聖䴉。採訪當天，與官方長期合作的原住民獵人巴度坐在船頭，盯著基隆河畔整排的紅樹林，船身時而往左，時而往右，看到疑似目標便慢速靠近等，一個上午下來，2艘橡皮艇就移除了19隻埃及聖䴉。

▲林務局與獵人合作移除埃及聖䴉, 海上作業每次至少3人。（圖／記者陳詩璧攝）

記者現場觀察，每次執行移除任務，林務局都會派一名專員陪同，主要負責提供獵槍跟子彈，另外再搭配獵人和船長。三人小組要做的工作也很多，獵人負責確認埃及聖䴉方位與獵捕，專員在一旁提供子彈，並協助獵人注意開槍位置有無避開人潮、車道及其他鳥類，等到移除完成後，還得進一步記錄移除位置。

▲獵人移除埃及聖䴉的過程要注意的事項非常多，最基本的是要避開人潮和其他鳥種 。（圖／記者陳詩璧攝）

至於船長，開船掌舵的過程要注意油量和速度，最大挑戰在於，如何不驚動鳥群以及確保小艇不困淺灘。

目前台灣移除埃及聖䴉的方式有兩種，陸地執行的必須撿回完整鳥屍，若是在航道上進行移除作業，則必須透過定位的方式記錄。負責操刀的獵人，上線前都要進行勤前教育，請獸醫教導獵人認識各大棲地的鳥種，更重要的是，了解埃及聖䴉的身體構造，上陣時才知道要瞄準哪個部位，兼顧動物權，降低埃及聖䴉的痛苦。

▲獵人移除埃及聖䴉過程要瞄準重要部位，注重動物權，得讓埃及聖䴉在最短時間死亡。（圖／記者陳詩璧攝）

對於獵捕的經驗，獵人巴度認為，風向和位置很重要，因為子彈射程僅70公尺，發射時，獵人會避免逆風，以免浪費子彈。另一名獵人阿雄則發現，埃及聖䴉越來越聰明了，因為原先橡皮艇靠近，牠們不會察覺，但最近埃及聖䴉似乎開始「認得」橡皮艇，只要引擎聲靠近，馬上就飛走。

當天下午的移除作業，就像阿雄告訴記者的那樣，埃及聖䴉變狡猾了，導致橡皮艇必須在基隆河和淡水河上來回移動，原先鎖定的埃及聖䴉則是從蘆洲飛到北投，最後來到關渡，宛如「警察抓小偷」的對決，這次，可不像早上那樣順利，一個下午只移除了個位數。

▲埃及聖䴉原本的巢區位置及分布，民國110年新增了花蓮。（圖表／陳昱璇製）

根據林務局提供的資料，目前已針對埃及聖䴉的巢區點，在台北、宜蘭、新竹、台中、雲林和高雄開展移除作業，甚至今年發現有三隻飛到花蓮，花蓮林管處立刻派員前往，在短時間就內將三隻全部移除。

▲花蓮林管處和獵人合作移除埃及聖䴉，三隻全數移除。（圖／花蓮林管處提供）

民國108年，林務局首度統計埃及聖䴉成鳥移除數據，全年度共825隻；109年成效最高，達到12690隻；民國110年一月到九月為止，移除3276隻，總計三年下來，移除數量累計超過1.5萬隻。

▲埃及聖䴉近三年的成鳥累積移除數量。（圖表／陳昱璇製）

移除外來入侵種的方式裡，最有成效的是獎金制，由各縣市政府提撥經費執行，再進一步視物種移除難度區分獎金，宛如美國西部電影中的通緝犯，每個都明碼標價。

以埃及聖䴉為例，新竹林管處開出一隻2千元的獵捕獎勵；至於綠鬣蜥，嘉義林管處所列的費用還以大小區分，不包含尾巴長度、身體小於50公分者，1隻250元收，大於50公分的1隻500元；植物類的小花蔓澤蘭，台東林管處的收購價是1公斤5元。

▲外來種移除費用不同，以綠鬣蜥來說，嘉義的移除價格吻肛小於50公分的1隻250元。（圖表／陳昱璇製）

只不過，有錢能使鬼推磨，卻也有可能讓鬼打歪腦筋。林務局透露，過去福壽螺移除也曾經採獎金制，結果有人沒把撿來的福壽螺全數通報，反而「暗槓」一部分養在自家浴缸，等到長成一定數量再拿出來換獎金，另類的「外來種投資心法」讓獎金制蒙塵。

▲臺大森林環境暨資源學系教授袁孝維表示，外來種移除到一定數量後，要繼續防治，避免數量回彈 。（圖／記者陳詩璧攝）

其實，包含福壽螺、綠鬣蜥、埃及聖䴉等，相關單位都是在情況失控後才展開移除作業，若能提早預見可能的氾濫情形而超前部署，效果不但更好，成本也相對更少。臺大森林環境暨資源學系教授袁孝維直言，這些都是一種借鏡，讓大家在過程中學到教訓，「防治外來種不能間斷，要破釜沈舟，才能避免數量回彈，走回頭路。」