手指免觸碰就能感應！　華信航空自助報到機20秒取得登機證

▲華信航空自助報到機提供免接觸服務，即日起在松山機場上架運作。（圖／華信航空提供）

記者許維寧／台北報導

因應新冠肺炎疫情，華信航空今天（1/25）表示，特別引進全新Kiosk自助報到機，今天起於松山機場搭機的旅客，在華信航空機場報到櫃台前即可啟用，報到機採用非接觸式螢幕，無需接觸機身就能完成報到並領取登機證。

華信航空表示，因應疫情趨勢、提升防疫安全，新引進Kiosk自助報導機採用19吋紅外線非接觸式觸控螢幕，搭配簡單操作，用指尖懸浮操作、不用觸摸螢幕，就可完成所有報到流程。

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機場旅客實際操作，從開始操作到順利取出登機證只需要短短不到20秒，省去過往在櫃檯大排長龍等候的時間。一名黃姓旅客也表示，「使用新Kiosk自助報到，免接觸的防疫設計感到新奇安心，操作起來十分快速方便。」

▲華信航空自助報到機取出登機證只要20秒。（圖／華信航空提供）



全新Kiosk自助報到機，以華信航空企業標誌「海東青」為外觀設計發想，運用插畫手法、以可愛線條描繪，將機身化身為Q版海東青寶寶造型；螢幕首頁則以海東青的兩隻大眼睛和鼻子作畫面設計，風格俏皮活潑。

華信航空表示，歡迎旅客善用自助報到機完成報到流程，旅客搭機的防疫保護就從機場的check in開始。

▲華信航空自助報到機提供免接觸服務。（圖／華信航空提供）