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力拼小黨執政機會！沈相奵「4度參選」總統　民調新低迎最大挫敗

▲▼南韓正義黨前黨魁沈相奵。（圖／達志影像）

▲南韓正義黨前黨魁沈相奵。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於今年3月9日舉行第20屆總統大選，面臨「四強爭霸」的局面，其中李在明代表共同民主黨（現執政黨）參選、尹錫悅代表國民力量（最大在野黨）參選、安哲秀代表國民的黨參選、沈相奵則代表正義黨參選。其中，沈相奵此次已經是生涯以來第4度參選總統。

沈相奵曾於2021年8月在線上發表參選宣言，大聲疾呼翻轉持續34年來腐敗的「兩黨政治」，將代表進步派陣營實現所謂的政黨輪替，呼籲對燭光政府（文在寅政府）失望的選民，應該將選票投給自己，把失望翻轉成新希望。

沈相奵當時舉過去李明博、朴槿惠時期為例，表示民眾選擇轉而支持泛保守派政府，換來的卻是4大江事業失敗、世越號慘案、閨蜜門干政案，「儘管文在寅政府曾獲取1700萬民眾以燭光表示支持，最後卻錯失將大韓民國打造成理想國度的機會。」

據悉，文在寅政府2021年12月底以身體健康為由，宣布將朴槿惠列入特赦名單時，沈相奵曾表示「非常遺憾」，認為朴槿惠獲罪入獄絕對不是單純的人生事件，而是影響全國憲政體制的重要大事，更是國人樹立起總統基本道德標準的重要分水嶺。

儘管沈相奵曾於2021年6月支持將「募兵制」導入南韓，同時多次呼籲國會修訂《差別禁止法》，以行動力挺性少數、同性戀族群，卻依舊無法獲得南韓廣大民眾支持，在近來民意調查中只獲得3%的支持率，甚至比以特殊言論、吹牛而著名的政壇小丑許京寧（허경영）還要來得更低，也不禁讓她於今年1月中旬宣布暫時停止選舉宣傳造勢活動。

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日韓要聞南韓總統大選沈相奵正義黨

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