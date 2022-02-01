「李登輝好友」前東京都知事石原慎太郎逝世！　曾來台助921重建

▲前東京都知事、日本鷹派代表人石原慎太郎。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據日媒報導，前東京都知事石原慎太郎於1日逝世，享壽89歲。石原為日本政壇鷹派代表人物，曾在2012年放話買下釣魚台，最後於2014年眾議院改選落敗後，宣布退出政壇。事實上，石原和台灣關係十分深厚，除出席蔣介石喪禮外，和李登輝也有私誼，被視為是日本政界的「親台派」，更曾在1999年來台助921地震重建。

出生於神戶市的石原慎太郎，在36歲於政壇初試啼聲時，便以破紀錄的300萬票當選參議員，此後將近半世紀每選必勝，堪稱是政壇超級明星。不過，被視為日本政壇鷹派代表人物的他，除否認「南京大屠殺」以外，也無數次表達自己反中、反美的立場，批判日本的言詞更是犀利，2012年甚至對媒體放話「東京都正與尖閣諸島（釣魚台列島）的所有人進行談判，爭取今年內獲得所有權。」

石原除了曾擔任過參議員、環境廳長官、運輸大臣、四屆東京都知事、眾議員之外，作品「太陽的季節」於1956年獲得文學界大獎「芥川賞」。從政之餘，不忘創作，在日本文壇也享有一席之地。

除此之外，石原和台灣關係十分深厚，除出席蔣介石喪禮外，和李登輝也有私誼，被視為是日本政界的「親台派」，更曾在1999年11月受李登輝邀請，來台勘察並協助921地震災區重建。

目前石原慎太郎的家屬尚未對外公布死因，但日本《富士新聞網》指出，他近年飽受胰腺癌、腦栓塞所苦，健康情況大不如前。