新年結交新朋友！視訊約會成熱門選項　這2招是最強加分動作　

▲交友軟體發現，第一次約會時，比起破冰台詞，選擇從事的活動，才是決定約會成敗的關鍵。（圖／Tinder提供）

記者陳俐穎／綜合報導

新的一年來到，許多人也想趁機會認識新朋友，交友軟體盤點了近期的交友趨勢，發現「主動為對方準備咖啡」以及 「稱讚對方的穿搭」，是會讓人感到怦然心動的約會加分小動作，另外，視訊約會成了單身會員們初次見面的熱門選項，而台南更是國內視訊約會最熱鬧的城市。

Tinder表示，在疫情肆虐的近年，會員可以享受兩種約會模式，一個是線上視訊約會，另一個則是疫苗普及後的實體約會。其中，視訊約會成了單身會員們初次見面的熱門選項，而台南更是國內視訊約會最熱鬧的城市。

全球會員在個人檔案中提及「視訊」的次數呈現52%的成長，在台灣更足足超過兩倍，而「什麼都能聊」的使用次數也增加了72%，顯現台灣會員積極想找到對象並了解彼此的心情。

同時，Z世代會員依然期待著實體約會擦撞出的火花，因此，尋找與自己位置相近的關鍵字如「在附近」出現在Tinder個人檔案中的次數全球成長了25%、在台灣更上升了35%，看來實體約會不論何時何地都是歷久不衰的經典約會方式。

Tinder也觀察到對會員們來說，第一次約會時，比起破冰台詞，兩人選擇從事的活動才是決定約會成敗的關鍵，會員們逐漸開始喜歡選擇有趣特別的活動來進一步認識彼此。

Tinder觀察到在台灣會員的個人檔案中，提及「上山下海」的數量增加了62%，「露營」以及「潛水」也是2021年經常被提及的熱門戶外活動！而關於第一次見面想去哪裡做什麼事，「桌遊」被提及的次數成則長了35%，是台灣會員間人氣約會活動黑馬之一；「一起追劇」更有兩倍之多的增加。

是否有接種疫苗成了初次約會的入場券，在Tinder的個人檔案中分享自己在後疫情時代的生活成了讓Z世代會員相約會面時的定心丸。從五月疫情開始逐漸升溫、一直到9月開始逐漸普及的疫苗接種，會員在個人檔案中寫道「已施打疫苗」的次數在短短五個月之間成長了7.4倍，因為對於Tinder會員來說，這是決定是否相約見面的重要準則之一。

Tinder發現越來越多會員喜歡在個人簡檔案分享日常生活中的小確幸，使「小事情 (Small Things)」在全球會員的個人檔案中被提及的次數成長了30%，而根據觀察，台灣會員也開始分享自己嚮往簡單的快樂、享受日常的美好，讓此關鍵字成長了三分之一。同時，Tinder會員也認為「主動為對方準備咖啡」以及 「稱讚對方的穿搭」是會讓人感到怦然心動的加分小動作。

「音樂」是Tinder全球會員間最熱門的興趣標籤之一，會員在個人檔案中的精選歌曲無疑能夠精準表達個人風格以及心情！今年在Z世代會員們之間廣受歡迎的是真情流露的音樂，如Olivia Rodrigo的「good 4 u」、Justin Bieber 的「Stay」以及「Peaches」都是非常熱門的選擇。

而華語熱門歌曲包含告五人的「在這座城市遺失了你」、以及用台式浪漫風靡年輕人的茄子蛋也以「愛情你比我想的閣較偉大」上榜。