Tinder配對「愛犬前飼主」！他帶狗狗重逢最愛小主人　結局超暖

▲外國一名網友在Tinder上配對到愛犬「瑪瑙」的前飼主,並且帶著狗狗和那個女孩「重逢」約會。(圖/翻攝Twitter@JimNo1871)

記者吳美依/綜合報導

外國網友吉姆(JimNo)在交友軟體Tinder上認識了一個女孩,立刻感覺非常契合,並且熱絡聊了好幾天,最後才發現對方竟是愛犬「瑪瑙」(Onyx)的前任飼主。他之後也帶著狗狗一起到公園見面約會,女方和毛孩的重逢場面非常溫馨,感動上萬網友。

根據對話截圖,2人某天聊到關於狗狗的話時,女方表示,「我只是隨便說說啦,但我以前也養過一隻名叫『瑪瑙』的拉布拉多犬,好怪喔!」吉姆開玩笑地詢問,「那是多久以前呀?妳該不會碰巧把牠送養出去了吧?」

女方坦承,家長在2018年決定把狗狗送養出去,而她當年才17歲,尚未成年,「我這輩子從沒如此悲傷過,牠是最棒的!如果我能夠做決定的話,絕對不會把牠送走的!」此時,吉姆已經意識到了什麼,「我也只養了瑪瑙那麼久……」。他們接下來逐一確認時間及細節,終於確認2人分別是瑪瑙的前、現任飼主。

▲「瑪瑙」是一隻黑色的拉布拉多犬。(圖/翻攝Twitter@JimNo1871)



此貼文至今已經累計超過15萬讚數,網友們都為這段神奇的緣分動容,甚至認為這比愛情電影還要浪漫,紛紛留言,「看在愛神的份上,帶著狗狗去約會吧」、「如果拍成好萊塢電影,你會希望誰來扮演你?」不少人數天後仍不忘「敲碗」求後續,「你們有什麼進展嗎?你們結婚了嗎?」

吉姆也「應觀眾需求」更新近況,他果真帶著狗狗和那個女孩見面,雖然瑪瑙一開始沒有認出小主人,但很快就想起來,2人共享了一段充滿「很多淚水、一些美好回憶以及一隻超快樂狗狗」的約會。他沒有透露太多感情細節,但大方承諾,「我們以後都會經常見面的!」

Many tears, some great memories and one very happy dog https://t.co/xzWPrFTrBF pic.twitter.com/6nN6nxJIkd