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Tinder配對「愛犬前飼主」！他帶狗狗重逢最愛小主人　結局超暖

▲▼外國一名網友在Tinder上配對到愛犬的前飼主。（圖／翻攝Twitter@JimNo1871）

▲外國一名網友在Tinder上配對到愛犬「瑪瑙」的前飼主，並且帶著狗狗和那個女孩「重逢」約會。（圖／翻攝Twitter@JimNo1871）

記者吳美依／綜合報導

外國網友吉姆（JimNo）在交友軟體Tinder上認識了一個女孩，立刻感覺非常契合，並且熱絡聊了好幾天，最後才發現對方竟是愛犬「瑪瑙」（Onyx）的前任飼主。他之後也帶著狗狗一起到公園見面約會，女方和毛孩的重逢場面非常溫馨，感動上萬網友。

根據對話截圖，2人某天聊到關於狗狗的話時，女方表示，「我只是隨便說說啦，但我以前也養過一隻名叫『瑪瑙』的拉布拉多犬，好怪喔！」吉姆開玩笑地詢問，「那是多久以前呀？妳該不會碰巧把牠送養出去了吧？」

女方坦承，家長在2018年決定把狗狗送養出去，而她當年才17歲，尚未成年，「我這輩子從沒如此悲傷過，牠是最棒的！如果我能夠做決定的話，絕對不會把牠送走的！」此時，吉姆已經意識到了什麼，「我也只養了瑪瑙那麼久……」。他們接下來逐一確認時間及細節，終於確認2人分別是瑪瑙的前、現任飼主。

▲▼外國一名網友在Tinder上配對到愛犬的前飼主。（圖／翻攝Twitter@JimNo1871）

▲「瑪瑙」是一隻黑色的拉布拉多犬。（圖／翻攝Twitter@JimNo1871）

此貼文至今已經累計超過15萬讚數，網友們都為這段神奇的緣分動容，甚至認為這比愛情電影還要浪漫，紛紛留言，「看在愛神的份上，帶著狗狗去約會吧」、「如果拍成好萊塢電影，你會希望誰來扮演你？」不少人數天後仍不忘「敲碗」求後續，「你們有什麼進展嗎？你們結婚了嗎？」

吉姆也「應觀眾需求」更新近況，他果真帶著狗狗和那個女孩見面，雖然瑪瑙一開始沒有認出小主人，但很快就想起來，2人共享了一段充滿「很多淚水、一些美好回憶以及一隻超快樂狗狗」的約會。他沒有透露太多感情細節，但大方承諾，「我們以後都會經常見面的！」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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