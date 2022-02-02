她滑Tinder遇見極品男　第一次約會就飛到南半球！結局甜炸

▲美國女子滑Tinder遇見澳洲極品男，第一次約會就飛到南半球。（圖／翻攝自TikTok／through.the.lyns，下同）

記者張寧倢／編譯

美國女子哈柏斯（Chasity Hobbs）透過交友軟體「Tinder」認識一名她心目中有著外國口音的「極品男」，為了和他見面，第一次約會就不惜飛越幾乎半個地球，她抵達澳洲後，立刻就被對方迷倒，接下來的日子裡男子還精心安排了她喜歡的行程，至今，哈柏斯已經和那個男人結婚4年了。

▲哈柏斯飛到澳洲只為了見男子一面，而對方也真如她所想的一樣完美。

根據《太陽報》報導，哈柏斯在影片中描述了她夢幻的愛情故事，某天她到訪拉斯維加斯，在交友軟體「Tinder」上配對到一名澳洲男子，而她對於特殊的外國口音感到著迷，於是已經在心裡幫他加分。不巧的是，男子一天後就離開了，不過兩人仍持續透過網路聊天。

接下來一個月的時間裡幾乎每天視訊，到了月底她終於鼓起勇氣問男子自己能不能飛去澳洲和他見面，「2周後，我搭飛機去見這名素未謀面的男人。」而此前，哈柏斯從未出境美國。

▲哈柏斯至今已經和當年那名「Tinder男」結婚4年，還能一邊工作一邊到處旅行。

哈柏斯到了澳洲就立刻被他的紳士風度所迷倒，兩人初次接吻前，男子甚至有先詢問是否可以吻她。接著，哈柏斯對著鏡頭滔滔不絕地說著，男子如何在她待在澳洲的期間精心安排每天的行程，還確保每次旅行都有她喜歡的事，「最後一晚他在訂了一家在山頂上的餐廳，可以俯瞰整個城市，讓她發現自己真的愛上了這個人。」

影片的結尾，哈柏斯說，「喔，是的，我們已經幸福地結婚4年了。」如今，哈柏斯是一名旅行Vlogger與內容創作者，經常在網路社交媒體上分享她的經歷以及和丈夫的回憶。這段甜蜜愛情故事的影片已累積260萬瀏覽次數，有網友羨慕地說，「這不是約會，根本是Netflix假日特輯的劇情吧！」