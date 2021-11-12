以為約會被丟包！大眼妹轉身見Tinder男「露鳥揪3P」　崩潰嚇逃

▲艾許莉分享最古怪的約會經驗。（圖／翻攝TikTok@hai_im_ashleigh_）



記者吳美依／編譯

外國網友艾許莉（Ashleigh）和Tinder上認識的男子保羅（Paul）約會，才剛見面沒多久，對方卻丟下一句「忘記帶錢包」，消失整整20分鐘。她正準備離開時，卻發現保羅早已回到車上，全裸坐在駕駛座，還興奮詢問「想要3P嗎？」，嚇得趕緊逃跑。

艾許莉和保羅已經聊天數個月，卻因2人工作與行程不斷錯開，一直沒有見面。這一次，男方提議請客，邀請艾許莉帶著女性友人一起來吃飯，未料才剛走進牛排館，就拍了拍褲子口袋說，「噢，我的天啊！我把錢包忘在車上了，快去登記候位吧」，說完就轉身離開，一去不回。

艾許莉和友人以為被放鴿子，於是決定改吃麥當勞，「我幾乎快要哭了，因為我真的很喜歡這個男人。」2人離開牛排館時，卻發現保羅的車停在附近，友人氣憤地上前質問，才剛走近汽車就驚聲尖叫。

艾許莉見狀，也趕緊衝上前去查看，「我是個雞婆的人，於是我也趕快往車子走去，往裡面看，就看見這個男的光著屁股。他看見我，還把車窗搖下來說，『妳想要3P嗎？』」她表示，保羅剛見面時很正常，還親切地握手、擁抱打招呼，沒想到卻做出如此怪異的舉動。

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