大腦貪婪機制揭密！　貪心的人「2腦區」可能出問題了

▲研究指出人們貪心的情況不一，和大腦中的2個腦區活躍度有關聯。（圖／免費圖庫pixabay）

文／傑克·路易斯

腦中的貪婪

行為經濟學發展出許多方法，可用來研究決策過程。在研究中，會要求受試者一面考量不公平可能造成的後果，盡可能謀求最大的利益。這些研究方法包括了最後通牒遊戲（Ultimatum Game）、獨裁者賽局（Dictator Game）、公共財賽局（Public Goods Game）、囚犯困境（Prisoner’s Dilemma）等，不一而足。這些行為經濟學研究會探索受試者在這些遊戲進行過程中，他們腦部的活動。有許多書將整本篇幅用來說明這些研究所得出的洞見，不過我們只會將討論集中在最後通牒遊戲上，看看研究者透過它得出了哪些最有趣的發現。

最後通牒遊戲再簡單也不過，進行方式如下：假設獎金有一百英鎊要分給參加遊戲的兩個人，由其中一人決定得到的錢要怎麼分，是另一個人也可接受的，這樣兩人都拿得到錢。另一個人也可以不接受，但這樣兩人都拿不到錢。這個實驗在剛開始的時候，科學家預期人們只要能拿到錢，大概不論怎麼分都會接受，畢竟從一百英鎊中得到十磅，也強過什麼都沒有。至少當時流行的經濟理論是這樣預期的。但實際上，不僅是被動聽取提議那一方幾乎一定會拒絕貪心者的分法（例如九一分、八二分與七三分），其實這些分法往往根本連提都不會被提出來。重點是什麼？人類寧願拒絕天上掉下來的錢，也不願意白白放過行事不公平者。

讓我們好好思考這個狀況。人們往往真的願意「花費」三十鎊（假設總共是一百磅，就是七三分），好讓另一人不要太貪心。提議要如何分錢的人表現出他明白一個再清楚也不過的道理：其他人會懲罰太貪心的陌生人，就算沒能拿到所分的金錢也在所不惜，因此公平的分法才會較常見，而貪心的分法較罕見。相反地，當玩家的對手是電腦時，這種效應便消失了。人只有在互動的對象是人類時，才會想要懲罰貪心的舉動。

史高治、蓋柯、川普、比爾．蓋茲和馬多夫之間有一個重要的共通點：他們的腦並不是這樣運作的。在容忍會傷及他人的財務決定這方面，這些人的耐受度要高多了。重要的問題是：為什麼？天生要公平分享的本能會使絕大多數人不去占他人便宜，而在他們身上卻不是這樣。貪心者可能對於罪惡感這類令人不快的社會情緒完全無動於衷，而通常人們在猶豫是否要做欺瞞甚至會傷害他人的決定時，罪惡感會襲上心頭。社會賞罰這種威脅無法影響他們。甚至在大多時候，設計來阻止這類行為的法律，也對他們完全沒用。在他們和追求更多利潤這件事之間，是無法形成任何障礙的。

只要有可能，人類都會想追求最大的財富，但是這一點必須要和我們追求公平的傾向相互調和。許多年前，科學家假定人類天性就傾向自私自利，但某些腦區在我們很可能遇上不良後果時，就會介入，以抑制反社會行為，也避免社會懲罰。到了二○一二年，美國哈佛大學的大衛．蘭德（David Rand）和同事發表了一篇傑出的研究，其中描述十項不同的實驗，在這些實驗中，受試者需要在各種不同時間限制下，決定要採取自私或合作的行動。這些實驗的目的是想知道人類是否天生就自私，而這種固有的傾向需要經過壓抑後才能與他人合作；抑或是相反的狀況。讓人寬慰的是，當受試者需要很快做出反應、沒有時間多想有哪些選擇時，往往傾向於公平行事。如果有比較多的時間做出決定，狀況就不同了：人往往會比較自私。這項結果加上世界各地其他實驗室相關且互補性的研究，都指出了人類最初始的傾向是與其他人公平分享。換句話說，貪心並不是本能，而是需要用意識刻意控制的。唯有在有時間深思熟慮後再做決定時，人才會採取自私的行動。

人類需要在認知上額外費心思才能做出貪婪的選擇，這一點後來也受到另一個優秀的實驗結果支持。科學家用電磁刺激干擾背外側前額葉皮質中的一些區域，因為他們認為貪念就是從那些區域產生的。當這些腦區因為電磁干擾而無法活躍時，受試者分錢時會比較大方，而在沒有受到電磁干擾的時候，就不會這樣大方分享。在這裡，貪心和其他與欲求有關的惡習有個最大的不同：前額葉皮質的活動在調控好色和貪吃傾向時會止住欲望，但在控制貪婪時則會刺激欲望。

一項後設分析針對二十多個神經經濟學研究做了探討，這些研究各自獨立，也都檢驗了志願者在最後通牒遊戲中，腦部的反應狀況。而該分析最後找出了受試者在遇到分錢不公平時，都會活躍的兩個腦區。前腦島在分配不公平的時候會活躍，而且不論對誰不公它都會有反應，看來這個部位對違反公平的狀況很敏感，也不管是自己分得比較多或比較少。另一個也會活躍的腦區是背側前扣帶皮質—如果在分錢不公平時，對方堅持要得到更多，那麼這個區域會更加活躍。有鑑於背側前扣帶皮質的功能是感覺社會痛苦與處理衝突（見書第二章，五二頁），這個區域的活躍可解釋成在被他人占便宜時，往往會感受到的不悅與衝突感。

最近有一種全新的研究工具出現了，能夠用來測量貪心的相對程度，為受試者評斷出「性格貪婪」（dispositional greed）的得分。其中包含了一份問卷，能夠指出填寫者貪心傾向的高低，結果可靠。對於研究較貪心者和行事公平者之間的腦部差異來說，這是一個重要的先導研究，不過那樣的腦部差異研究目前還沒有完成。就以現有的神經科學知識為基礎，我們可以預測性格貪婪問卷得分高的人，與不貪婪的人比較起來，背外側前額葉皮質可能太發達了，而且他們的前腦島和背側前扣帶皮質可能出了些問題，但這些都只有後續實驗才能揭曉了。

＊本文摘錄自《墮落的人腦：從神經科學解讀傲慢、貪吃、好色、懶惰、貪心、嫉妒與暴怒，探究我們難免使壞，犯下小奸小惡背後的科學》

作者：傑克·路易斯

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