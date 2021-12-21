吃腦補腦！39歲男綁架殺死鄰居　「微波爐加熱」分屍大腦吃下肚

Alleged cannibal believed eating victim's remains would 'cure his brain' https://t.co/o4hqmWB8Ve pic.twitter.com/QPcR6CBUfO — New York Post (@nypost) December 20, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國愛達荷州39歲男子詹姆斯(James David Russell)被控殺害70歲鄰居，警方在他公寓發現被切得四分五裂的屍體，還在微波爐中找到一個充滿血的碗，發現他以為「吃腦可以補腦」，所以殘忍將鄰居殺害並烹煮食用。

邦納郡(Bonner County)警方今年9月10日接到報案，前往詹姆斯位於克拉克福克(Clark Fork)家中，找到被分屍的70歲老人大衛(David M Flaget)遺體，他的手腳遭到膠帶綑綁，並在微波爐中找到一個血碗，與血淋淋的行李箱和一把刀。

詹姆斯坦承，他之所以殺人是因為覺得吃下受害者大腦能夠幫助「治療自己」。警官斯特拉(Phillip Stella)表示，本事件有可能是愛達荷州第一起食人案件，「這或許不是最血腥的犯罪現場，但對於心理層面上來說絕對是，尤其是處理碎屍的時候」，目前詹姆斯被控犯下一級謀殺罪，將於本月28日出庭受審。

▼男用微波爐加熱吃人腦。（圖／示意圖／達志影像）