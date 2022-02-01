影／賴清德、吳怡農春節攜手做蛋糕　笑稱「合作比競爭重要」

▲副總統賴清德、民進黨台北市黨部主委吳怡農挑戰一起製作新春蛋糕。（圖／翻攝自賴清德臉書，下同）

記者楊蕓／台北報導

適逢農曆春節，副總統賴清德日前與民進黨台北市黨部主委吳怡農、民進黨立委林楚茵特別前往烘焙教室，挑戰一起製作新春蛋糕，同時祝福民眾「春到、福到、好運到」。

林楚茵表示，今天是兩位台灣政壇「型男」來做蛋糕，不過她原本以為是兩個人要PK，沒想到是「合作」，賴清德笑說「這個時候合作比競爭重要」，他也透露，自己其實很喜歡吃甜食，尤其特別喜愛買古早味雞蛋糕、布丁、豆花等傳統甜點。

製作過程中，從備料、稱量、攪拌等，幾乎都是由賴清德親自操作，吳怡農大多站在賴清德的身後。林楚茵忍不住虧吳怡農，「怡農就是一副旁觀者的感覺，剛剛不是說要團結、合作嗎？」吳怡農馬上說「我做副總統的後盾！」林楚茵則打趣回應，「那我覺得你還是在旁邊看副總統操作比較安全，因為我們等一下還要試吃。」

蛋糕體烤好、脫膜後，兩人合作組裝，但吳怡農還是一副大手大腳不知所措的樣子，最後還是由功夫了得的賴清德，完美「平移」疊層，賴笑說，「就像病人移床一樣」；吳怡農最後接手抹上果醬，放上新鮮草莓、金箔裝飾，新春蛋糕終於完成。最後，三人一起喊出「春回大地，福虎生威，祝大家闔家平安，虎年行大運！」為民眾獻上祝福。