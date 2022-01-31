出訪宏都拉斯返台　賴清德讚：台灣真是一個幸福國度！

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德結束訪問宏都拉斯行程，專機30日晚間抵達桃園國際機場。賴清德透過臉書發文強調，出訪宏都拉斯讓他深刻感受，台灣真是一個幸福的國度，他們所關心的問題，台灣也曾遭遇過，但在國人共同努力下，已經一一渡過。他更透露，待會做完PCR，就要回台南隔離。

▲賴清德出訪宏都拉斯返台。（圖／總統府）

賴清德表示，親愛的國人同胞，這次他擔任總統蔡英文特使出訪宏都拉斯的任務圓滿達成，「我們回家了。」此行，特使團參加宏都拉斯新任總統卡蕬楚女士的就職典禮，致上來自台灣蔡總統以及人民的誠摯祝賀，也讓兩國邦誼更加鞏固。

賴清德稱，這次出訪宏都拉斯，途中過境美國，因為防疫因素，在線上和許多美國老朋友及新朋友視訊，一起關心國際情勢，更代表蔡英文總統，向正在美國打拚的台灣僑胞們拜年、致意，「在為期六天29713公里的行程中，從世界友人的眼中所看見、認識的台灣，其實是一體的台灣，無分藍綠，讓我感觸特別深刻。」

賴清德談及，在卡蕬楚總統的演說中，從她點出宏都拉斯所亟欲改善的種種問題，抑或在慶典現場和來自各國代表交流中所討論的議題。他深刻感受，台灣真是一個幸福的國度，他們所關心的問題，台灣也曾遭遇過，但在國人共同努力下，已經一一渡過。

「現在我們在變局中站穩腳步，讓世界看見台灣的民主與自由、勇敢與堅韌、美麗與善良」，賴清德談及，訪團帶著「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping！」的信念，讓世界知道台灣有能力為世界付出，更願意貢獻台灣的力量。

他表示，台灣能有廣受世界讚譽的今天，是因為有不分世代、不分族群共同努力的結果，感謝勞工兄弟辛苦打拚、農民朋友勤奮耕耘，士人商家協力奮鬥，醫療人員站在第一線，國軍保家衛土，以及榮民早期的開山鑿路⋯⋯各行各業都在自己的崗位上，競競業業、踏實努力，不分先來後到，都在打造台灣成為我們共同的家，為了這個家，他們一定要團結努力，繼續前進。

賴清德補充，台灣一代一代的傳承，台灣的未來也將慢慢要傳承到年輕朋友的手上，「我們的年輕朋友們，渴望求知，渴望求變，渴望讓台灣跟世界接軌；更美好的台灣和世界，需要更多年輕人的參與。飛機已經接近台灣上空，從窗外俯瞰美麗的福爾摩沙，我的心中有無限感動，這份心情，特別分享給所有在這塊土地上共同生活的你。」

最後，賴清德說，他要感謝特使團成員與所有工作夥伴，還有各駐館處的同仁們，為了國家奔波付出，大家辛苦了，謝謝你們在第一線為台灣外交拚搏，「我知道，因受疫情影響，勢必有許多人沒辦法回家與家人團圓，尤其是堅守防疫崗位的第一線人員，犧牲奉獻，台灣才能有相對平安的年節，你們是台灣此刻最重要的支柱，謝謝你們。」

賴清德祝福國人同胞說，假期已經開始，相信大家都很期待春節，但請大家出外時注意安全，並做好個人防護措施，落實防疫措施，才有快樂的團圓，「等一下做完PCR，我就要回台南隔離，出關後才能再見，在這裡，先祝大家新年快樂、闔家平安健康！」