出訪宏都拉斯返台　賴清德讚：台灣真是一個幸福國度！

記者呂晏慈/台北報導

副總統賴清德結束訪問宏都拉斯行程,專機30日晚間抵達桃園國際機場。賴清德透過臉書發文強調,出訪宏都拉斯讓他深刻感受,台灣真是一個幸福的國度,他們所關心的問題,台灣也曾遭遇過,但在國人共同努力下,已經一一渡過。他更透露,待會做完PCR,就要回台南隔離。

▲賴清德出訪宏都拉斯返台。(圖/總統府)

賴清德表示,親愛的國人同胞,這次他擔任總統蔡英文特使出訪宏都拉斯的任務圓滿達成,「我們回家了。」此行,特使團參加宏都拉斯新任總統卡蕬楚女士的就職典禮,致上來自台灣蔡總統以及人民的誠摯祝賀,也讓兩國邦誼更加鞏固。

賴清德稱,這次出訪宏都拉斯,途中過境美國,因為防疫因素,在線上和許多美國老朋友及新朋友視訊,一起關心國際情勢,更代表蔡英文總統,向正在美國打拚的台灣僑胞們拜年、致意,「在為期六天29713公里的行程中,從世界友人的眼中所看見、認識的台灣,其實是一體的台灣,無分藍綠,讓我感觸特別深刻。」

賴清德談及,在卡蕬楚總統的演說中,從她點出宏都拉斯所亟欲改善的種種問題,抑或在慶典現場和來自各國代表交流中所討論的議題。他深刻感受,台灣真是一個幸福的國度,他們所關心的問題,台灣也曾遭遇過,但在國人共同努力下,已經一一渡過。

「現在我們在變局中站穩腳步,讓世界看見台灣的民主與自由、勇敢與堅韌、美麗與善良」,賴清德談及,訪團帶著「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」的信念,讓世界知道台灣有能力為世界付出,更願意貢獻台灣的力量。

他表示,台灣能有廣受世界讚譽的今天,是因為有不分世代、不分族群共同努力的結果,感謝勞工兄弟辛苦打拚、農民朋友勤奮耕耘,士人商家協力奮鬥,醫療人員站在第一線,國軍保家衛土,以及榮民早期的開山鑿路⋯⋯各行各業都在自己的崗位上,競競業業、踏實努力,不分先來後到,都在打造台灣成為我們共同的家,為了這個家,他們一定要團結努力,繼續前進。

賴清德補充,台灣一代一代的傳承,台灣的未來也將慢慢要傳承到年輕朋友的手上,「我們的年輕朋友們,渴望求知,渴望求變,渴望讓台灣跟世界接軌;更美好的台灣和世界,需要更多年輕人的參與。飛機已經接近台灣上空,從窗外俯瞰美麗的福爾摩沙,我的心中有無限感動,這份心情,特別分享給所有在這塊土地上共同生活的你。」

最後,賴清德說,他要感謝特使團成員與所有工作夥伴,還有各駐館處的同仁們,為了國家奔波付出,大家辛苦了,謝謝你們在第一線為台灣外交拚搏,「我知道,因受疫情影響,勢必有許多人沒辦法回家與家人團圓,尤其是堅守防疫崗位的第一線人員,犧牲奉獻,台灣才能有相對平安的年節,你們是台灣此刻最重要的支柱,謝謝你們。」

賴清德祝福國人同胞說,假期已經開始,相信大家都很期待春節,但請大家出外時注意安全,並做好個人防護措施,落實防疫措施,才有快樂的團圓,「等一下做完PCR,我就要回台南隔離,出關後才能再見,在這裡,先祝大家新年快樂、闔家平安健康!」