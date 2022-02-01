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台東男除夕夜捕撈鰻苗貼補家用失蹤　今早尋獲無生命跡象

▲▼ 補撈鰻苗 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣陳姓男子與友人前往卑南溪出海口沉箱附近捕撈鰻苗，意外落水身亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、黃宥寧／台東報導

台東縣1名50歲陳姓男子，昨（31日）除夕晚，與友人相約到卑南溪出海口下海捕撈鰻魚苗貼補家用，過個好年，豈料，卻意外落水失蹤，友人緊急報案，海巡及消防也前往搜救，今上午8時許，海巡人員在活水口堤防周圍找尋到他的遺體，至於詳細死因仍有待進一步調查。

除夕夜本來要享受親人團圓，但陳姓男子與友人為了貼補家用，除夕晚上前往卑南溪口2座大型沉箱附近捕撈俗稱「白金」的鰻魚苗。

陳姓男子與友人各自在海中使用三角叉網捕撈，過程中，友人卻遲遲看不見陳男回到岸上，眼看著時間一分一秒過去了，差不多該回去吃團圓飯，而陳男車子停在岸上，友人也趕緊問陳的家人他是否已經返家，也仍沒有。

夜黑風高的除夕晚，一行人心急如焚尋找陳姓男子蹤影，同時也立刻撥打電話報警協尋。台東縣消防局特搜消防人員、海巡隊員在確認落海點後，在離岸500公尺海上周圍搜索，空勤總隊更出動直升機不斷來回尋找，直到深夜11時30分因光線陰暗不明、風浪過大，只好停止搜救。

今（1日）上午啟動二度搜索，海巡人員在活水湖後方堤防岸際發現陳姓男子，明顯死亡，經家屬確認為本人並放棄送醫，至於詳細死因仍有待進一步調查。

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