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台語「除夕」怎麼唸？連家中阿嬤也問號　內行人解答真正叫法

▲▼新年,過年,紅包,圍爐,年夜飯,燈籠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台語「除夕」怎麼講？竟難倒家中長輩。（圖／取自pexels）

網搜小組／柯沛辰報導

農曆春節迎新年，除夕也是全家吃團圓飯的日子。對此，曾有網友就好奇「除夕」的台語應該怎麼念？因為若依照國語直翻，是拼不出類似拼音的。結果貼文一出，意外引發熱烈討論，還有網友跑去問家中高齡長輩，沒想到對方也一無所知，讓答案更引人好奇。

原PO以「除夕的台語要怎麼說？」為題，在PTT八卦版發文指出，剛剛問了很多人，但都沒人知道「除夕」的台語怎麼說，目前只知道初一、初二、初三就是「切一」、「切二」、「切三」，「但是除夕呢？好像沒有對應的說法，是因為台灣人以前不過除夕嗎？」

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許多網友紛紛回應，「圍爐」、「29暝」、「禮高梅」、「李高莓=29暝」、「里高美=29夜的意思」、「剛問家人也說禮高梅」、「二九暝是除夕夜」、「長知識了」、「三十晚」。

不過，也有人持不同答案，「洗泥」、「喜尼才對」、「原po問除夕，一堆人回答除夕夜= =，應該是『洗尼』（夕年）」、「我們南部人台語就是有分，洗尼是明確說法」、「除夕就除夕，夜就夜，這也能混淆？ 」。但很快有人反駁，「除夕在台灣早就通稱29瞑了」、「阿除夕台語以前大人就是講除夕夜咩」掀起論戰。

▲▼台語「除夕」怎麼唸？連家中阿嬤也問號　內行人解答真正叫法。（圖／教育部台灣閩南語常用詞辭典）

▲教育部閩南語常用詞辭典記載，「二九暝」意指除夕、大年夜。（圖／教育部）

根據教育部台灣閩南語常用詞辭典，除夕的台語讀音為「Jī-káu-mê」（二九暝），也就是29日晚上的意思。至於網友好奇，12月的最後一天不是30或是31日嗎？為何除夕在台語被稱作「二九暝」？

有網友在mobile01論壇解答，農曆和國曆不一樣，「除夕的確大多數是農曆12月29日，所以習慣上就被稱為二九暝，但哪個月是30天或29天，期十並不固定」、「一般人不會特別去注意除夕是農曆幾號，所以把除夕統稱二九暝，有些河洛話地區會說三十暝，其他方言，稱年三十、二九暝、三十暝的說法也是都有」。

還有人推測可能成因，「原本正確的講法→必須翻日曆。如果除夕當天是29就稱二九暝，如果是30就稱三十暝，但因為農曆太複雜，大多人根本搞不清楚當年除夕是29或30，又懶得去翻查日曆求證。於是越來越多人『隨口』講二九暝，久而久之就籠統代稱除夕了。」

▼原先除夕稱作「二九暝」或「年三十」、「三十暝」，如今大多用「二九暝」代稱。（圖／pixabay）

▲▼圍爐,除夕,吃喝,晚餐,蔬菜。（圖／翻攝自pixabay）

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