南方雲系北移挾「劇烈雨彈」！除夕急凍剩10℃　先濕後冷時程曝

▲明起天氣轉涼，各地水氣也偏多。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（27日）各地大多為多雲到晴的天氣。中央氣象局表示，明（28日）東北季風影響，氣溫稍降轉涼，南方雲系北移各地易降雨，另外，局部地區需注意霧及風力增強。小年夜開始冷氣團接著南下影響，小年夜到除夕清晨最冷，低溫下探10度，預計初一晚上到初四，各地都將有下雨的機會。

氣象局指出，28日東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也偏涼；各地水氣偏多，東半部及南部地區有短暫陣雨，中部以北地區亦有局部短暫陣雨，外出請記得攜帶雨具；各地氣溫稍下降，中部以北及宜蘭低溫約16、17度，南部及花東低溫約19、20度，北台灣高溫19至21度，其他地區高溫23至25度。

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▲春節連假天氣變化圖表。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險，點圖可放大）

氣象局提醒，周六（29日）大陸冷氣團南下及南方雲系北移，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；水氣偏多，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨。

到了下周日、下周一（30日小年夜、31日除夕）東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷。氣象局預報員徐仲毅表示，最冷時段將落在小年夜到除夕清晨，西半部、東北部11到12度，花東14到15度，空曠地區可能出現10度以下低溫。

▲過年期間天氣變化。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

下周二、下周三（2月1日初一、2月2日初二）大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷。天氣風險公司總經理彭啟明預估，鋒面將配合從中國南方移出的雲雨帶，持續往台灣接近，各地都將有下雨的機會，主要是以中部以北為主，越往北部越明顯，會是相當不穩定的天氣，「很類似前幾天每天都下雨的時期。」

氣象局透露，下周四（2月3日初三）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。到了2月4日（初四）、5日（初五）、6日（初六），同樣受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

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