布農和南安文化體驗+野望影展　連假到玉山園區走春

▲玉管處邀請民眾年假赴玉山走春（下同）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

春節期間適合走出戶外，轉換因疫情而憂鬱的情緒，玉山國家公園管理處指出，各遊客中心將在春節期間辦理一系列活動：包括布農族人具生命力的展演，可體會布農傳統文化的敬天精神；或隨解說員走訪「玉山下的第一畝田」，了解生態與生產間的密切關係；還有來自世界各地的「國家公園×野望影展」影片，透過不同的觀察角度認識環境與生物多樣性的美麗與脆弱。

在文化展演活動方面，塔塔加遊客中心於2月1日至3日每天中午前後辦理「樂讀布農」，邀請園區內東埔1鄰的布農朋友，用美麗聲音分享傳統敬愛天地的精神及遊獵山林的生活；位於南橫公路深山的梅山遊客中心也於2月2日至4日每日上午及晚上推出「聽見山在唱歌」，邀請在地梅山部落布農族人組成的「玉山masuhuaz傳統文化團」演出。

花蓮縣的南安地區，擁有發源自玉山拉庫拉庫溪所灌溉「玉山下的第一畝田」；南安遊客中心於2月1日至4日每日上午辦理「玉山東遊記～南安輕旅行」，讓遊客在解說員帶領下，了解不同文化在此地交織的故事；下午的行動宣導短劇表演，則邀請民眾從小處著手，一同愛護自然。

除豐富的體驗活動，玉管處還安排有「國家公園×野望影展」國際自然影片放映活動：春節期間在處本部的水里遊客中心每日上下午均有播映場次，同時塔塔加、南安及梅山遊客中心也會機動性播放，對世界各地不同的生態觀察角度有興趣的民眾可把握時間前往欣賞。

玉管處指出，活動詳情及辦理狀況將公告於官方網站（https://www.ysnp.gov.tw/）或臉書粉絲專頁，民眾可自行查詢相關訊息。