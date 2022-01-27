提前賀新春　黃偉哲到麻二甲之家關懷監護兒少發紅包

▲台南市長黃偉哲，在社會局陳榮枝局長的陪同下，至國際單親兒童文教基金會附設台南市私立麻二甲之家與監護兒少相聚迎春，並送上特色套餐及蛋捲禮盒及發紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節即將到來，為關懷南市監護兒少，市長黃偉哲26日在社會局陳榮枝局長的陪同下，至國際單親兒童文教基金會附設台南市私立麻二甲之家與監護兒少相聚迎春，並送上台南鴨莊休閒農場特色套餐及蛋捲禮盒給孩子們享用。

黃偉哲市長也提早發放壓歲紅包及春節賀禮，祝福孩子們在新的一年平安健康，也對過去一年協助照顧兒少的安置機構工作夥伴致上深深的謝意並祝福新年快樂。孩子們特別準備一封給市長爸爸的信，祝福市長爸爸新年快樂。

黃偉哲市長表示，今日原訂於台南鴨莊休閒農場與52名監護兒少在鴨莊休閒農場遊園同樂，但考量近期疫情升溫，為了保護每一位寶貝孩子的健康，而改採分流送餐的方式，減少人流接觸及交叉感染機會，市長也承諾孩子們等疫情緩和時，邀請大家一起團聚圍爐。

黃偉哲市長除了祝賀孩子們新年快樂外，也特別提醒孩子們在新的一年要學會自我照顧，疫情期間應佩戴口罩、勤洗手、注意社交距離，出入場所應落實實聯制。此外，對於平日協助照顧南市監護兒少的安置機構的工作人員們，也表達深深的謝意，謝謝他們給予兒少穩定安心的成長環境，陪同孩子快樂成長。市長也開心地表示，今年喜聞多名監護兒少考上大專院校，不僅為孩子們感到驕傲外，也嘉勉年齡較小的兒少們以哥哥姐姐們為榜樣，朝自己的目標堅持努力，培養一技之長，未來回饋社會。

社會局陳榮枝局長表示，黃偉哲市長平日非常關心孩子們的生活點滴，且每年春節前夕皆安排行程與孩子一同團聚。今年春節因為疫情的關係，為了保障孩子的安全而無法與所有監護兒少共度美好的歡聚時光，故特別請市府社工人員分送春節防疫特餐及禮盒至各安置機構及寄養家庭，並至台南市私立麻二甲之家問暖關懷，感謝機構工作夥伴及寄養家庭家長們這一年的暖心照顧與陪伴。

社會局表示，目前由台南市政府監護的兒少共計109名，這些孩子因原生家庭遭遇特殊狀況無法提供穩定的成長環境，最終經法院裁定停止父母親權，而分別協助安置到兒少機構、寄養家庭或親戚家中接受照顧，並由市長擔任孩子的監護人。兒少在市府監護期間，孩子們生活所需及就學、就醫等，社會局均全力協助並依狀況安排在寄養家庭或安置機構接受妥適照顧，透過機構工作人員、寄養家庭父母與社工努力，用實際行動溫暖每一位兒少，希望孩子們都能感受到台南市這個大家庭滿滿的溫暖，充滿力量，重新開啟新的人生。