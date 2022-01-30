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習近平發表春節拜年談話　涉台部分「只有十個字」

▲　▼2021.12.31大陸國家主席習近平2022年祝賀 。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

▲大陸國家主席習近平 。（資料圖／翻攝央視《新聞聯播》）

記者任以芳／北京報導

中共中央、國務院今（30日）上午在人民大會堂舉行2022年春節團拜會，由大陸國家總理李克強主持，栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等出席團拜會。大陸官媒《新華社》報導指出，中共中央總書記習近平發表新春談話，涉台內容只有十個字，「反『獨』促統鬥爭不斷加強」。

報導指出，習近平代表黨中央、國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。

習近平表示，我國經濟發展和疫情防控保持世界領先，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，國家戰略科技力量加快壯大，改革開放邁出新步伐，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進，碳達峰碳中和工作全面部署，國防和軍隊建設有力拓展，香港實現由亂轉治，反「獨」促統鬥爭不斷加強，中國特色大國外交繼續推進，黨史學習教育成效顯著，社會大局保持穩定，「十四五」實現良好開局。在百年變局和世紀疫情交織的複雜形勢下，我們取得這些成績，極大增強了全黨全國各族人民奮進新徵程、建功新時代的豪情和信心。

習近平強調，今年下半年，中國共產黨將召開第二十次全國代表大會，總結過去五年的工作，謀劃未來一個時期的發展藍圖。我們要統籌國內國際兩個大局，統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，統籌發展和安全，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，推動高質量發展，持續保障和改善民生，著力保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

最後，習近平表示，北京冬奧會、冬殘奧會即將開幕，中國人民已經做好準備，將為世界奉獻一場簡約、安全、精彩的奧運盛會，祝願中外冰雪運動健兒如虎添翼、創造佳績。

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