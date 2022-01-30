新北一個月揪525件酒駕！259人被上銬移送　警籲：宿醉勿上路

▲新北警酒駕取締。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者陳雕文／新北報導

立法院日前針對酒駕修法，除提高酒駕刑責外，也延長酒駕累犯紀錄至10年，公路主管機關得公布累犯姓名照片，而新北市警方自去年12月底至今，短短一個月已取締525件酒駕違規事件，其中包含違反刑法公共危險罪259件，較去年同期358件增加47%，事故較去年同期減少3成，警方也向駕駛人喊話，酒駕除重罰外也可能觸犯刑法，呼籲駕駛人勿以身試法。

儘管政府與媒體一再宣導，但酒駕事故仍層出不窮。立法院24日三讀通過刑法與道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，同時新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，以及酒駕吊銷駕照重新考領時應申請登記配備有酒精鎖車輛後才能發給駕照等規定。

▲新北警酒駕取締，短短一個月查獲525件酒駕。（圖／記者陳雕文翻攝）



新北警自去年12月28日啟動四階段「防制酒後駕車大執法」，分別針對元旦、尾牙、春節及春酒等易聚餐飲宴時段，加強轄內易酒後駕車肇事路段取締，經統計111年迄今已取締酒駕525件，其中包含違反刑法公共危險罪259件，較去年同期358件增加47%，事故較去年同期減少3成。

不過由於今年春節假期長達9天，聚會餐飲等時間也相關拉長，新北警方也向民眾呼籲，由於酒精代謝時間減少，隔天可能發生宿醉駕車情形，據警方初步分析，111年至今酒駕違規時段，清晨6時至11時酒駕件數有94件，占整體酒駕違規約18%，警方呼籲，並非只有飲酒完立即開車才算酒駕，民眾應衡量自身身體狀況，飲酒結束應有充分休息時間，避免宿醉駕駛情形發生。