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不只婆媽愛逛！全聯打造「一市一旗艦店」　4間特色門市一次看

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯以「一市一旗艦店」概念，斥資超過5億打造「台東中山店」，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯除了「方便又省錢」口號吸引主力客群，更期望以「一市一旗艦店」概念，打造每個都市最有特色的全聯，不只婆婆媽媽愛逛，也吸引小資族、年輕人、喜愛質感生活的客群！包括近來斥資超過5億打造「台東中山店」，5層樓高賣場和結合無印良品；而台北也有去年開幕的「南港旗艦店」、首間智慧超市「內湖瑞光店」；台中則有號稱最美分店的「台中市政店」。

1、東台灣最大「台東中山旗艦店」

▲▼全聯開設台東中山店，是東台灣最大旗艦店。（圖／業者提供）

▲全聯開設台東中山店，是東台灣最大旗艦店。（圖／業者提供）

「台東中山店」斥資超過5億元打造，總坪數超過680坪、超市面積占地385坪，1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品等，2樓則販售休閒食品、五金；3～5樓則承租無印良品開設櫃位，同時規劃地下2層室內停車場，提供近54個停車位，讓消費顧客免於曝曬陽光，盡情享受購物樂趣。

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯台東中山店販售熟食、麵包、生鮮等，是屬於台東地區商品最齊全的全聯門市。（圖／記者林育綾攝）

▲▼搶攻台東婆婆媽媽！全聯斥資2.8億打造「台東中山店」開幕，堪稱東台灣最大、最好逛的全聯旗艦店。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，原本台東中山店只販售乾貨，移點改建後由無印良品設計部門規劃風格，以簡約的白色系定調整棟建築立面，室內明亮的空間感凸顯商品、魚肉蔬果、小農專區的特色，賣場以全聯企業色點綴，藍、紅色系揉合出嶄新多元的姿態，同時規劃咖啡休憩座位區，是屬於台東地區商品最齊全的全聯門市；而潔白的建築外觀與周圍環境的藍天綠樹共存，在白天光線充足的照射下更顯層次感，成為台東之旅時必打卡的景點之一。

2、全台最大「台北南港旗艦店」千款進口商品

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

去年開幕的「南港旗艦店」特聘請日本設計師「西川隆」先生操刀，整體延續清水模灰色暗色系質感並加入文青工業風的妝點，如綠色植栽、塗鴉圖案及仿霓虹燈造型燈飾等，再加上區塊專區陳列商品，提升空間豐富視覺感。

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

▲▼全聯南港旗艦店。（圖／全聯提供）

另在規劃賣場時，採用可以引導顧客走到賣場最裡面的迴遊式動線，同時配置了休憩區、展演區、哺集乳室等。商品估畫部分，因客層多有商辦人士，因此門市內進口商品超過千支商品，打造專區陳列營造出國氛圍，以國人最愛的日本與韓國商品佔比最多，高達7成！期望讓購物空間形塑出精緻典雅的質感與氛圍，跳脫一般人對全聯既有超市印象，呈現煥然一新的氣氛。

3、首間智慧超市「內湖瑞光店」

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

▲全聯第一間「智慧超市」。（圖／全聯提供）

迎接數位科技帶來的新浪潮，全聯以社區型超市新概念，結合台北市府瑞光社會住宅綠化、智慧化，也打造第一間智慧超市店型，位於台北內湖的「內湖瑞光店」占地共391坪，且因應疫情時代，建置非接觸式應用自助結帳機台，讓顧客自主友善操作，同時設置電子紙與電子標籤，平均可節省單店每次約8,000張紙張浪費與人力更換標籤時間，達到節能減碳效益。

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

▲▼全聯第一間「智慧超市」，位於台北內湖瑞光店。（圖／全聯提供）

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

而為符合地區住戶需求，也引進的黑沃咖啡、Ucity wash等生活產業，提供AI智慧咖啡販賣機、AI手沖咖啡機與AI真空冷萃機以及自助洗烘衣、智取櫃送洗等服務，體現有溫度的新零售。

4、網美最愛「台中市政店」

▲▼全聯台中市政店，全聯門市，全聯招牌，全聯福利中心。（圖／全聯提供）

▲擁有最美分店美名的全聯「台中市政店」。（圖／全聯提供）

擁有最美全聯分店美名的「台中市政店」是全台首間大型複合店，結合一樓全聯超市與高挑樓中樓We Sweet café新品牌咖啡廳，當時舉辦開幕來店消費抽電視活動，造成民眾開幕當天擠滿門市，開兩天整體營業額就衝破550萬元，來客數高達8千人，其中We Sweet café因以新品咖啡、甜點為主軸，除了與來自法國的知名奶油芝士品牌KIRI聯名外，店內販售之蛋糕皆為純手工接單製作，強調「職人純手工製作、全程冷藏生產配送」，營業額就超過30萬以上！

超市與日常生活的距離很近，全聯一路串聯本土各地的特色農產、推廣一地一好物、開發聯名商品並開展全新店型，希望結合方便、好玩讓消費者有不一樣的購物體驗。

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