「嬰兒放門外睡」大人卻待家中！　這些國家怪習慣揭密

▲世界很大，各地人許多小習慣也差很大。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

各地區各個國家風俗民情不同，生活習慣和飲食方式往往差別也很大，國外一名網友好奇提問，有什麼事情是在自己國家做很正常，卻會被其他國家的人覺得很怪的？網友紛紛留言，像是部分北歐國家的人會把小嬰兒獨自留在戶外、用塑膠袋裝氣泡飲料、小孩會突然跳上車前擦拭擋風玻璃，然後要求付錢等。

原PO提出的類似問題在兼容各地網友的美國知名論壇reddit上經常出現，該貼文也引起許多不同國家的網友留言，像是一名網友最近聽到一則真實故事，一名母親在紐約市裡把襁褓中的嬰兒房在戶外獨自熟睡，自己卻在屋內做事情，結果因此引來警方關切，結果發現該名母親來自丹麥，而這樣的習慣在丹麥和一些北歐國家其實不算罕見。

其他網友則表示，其實英國直到80年代仍有類似習慣，但現在已經相當不常見，「我是愛爾蘭人，在愛爾蘭也會這樣做。」至於除了北歐以外的歐洲國家或英美等現在已不常見，可能與90年代竊盜嬰兒開始盛行，導致這種民風純樸的習慣漸漸消逝。

另一個引起網友討論的是「用什麼部位指別人」，相較於台灣會使用手指、眼神或歪頭，有外國網友說一些國家的人會用「嘴唇」來指人，結果似乎亞洲的菲律賓、非洲的奈及利亞、美洲的波多黎各人都會這樣做，而且還非常稀鬆平常，會這麼做的國家似乎還有很多，但美國除了原住民外幾乎沒有什麼人這樣做，「我爸媽已經從菲律賓來到美國這麼多年了，到現在還是有這個習慣。」

一名澳洲網友則說，在澳洲某些地方如果看到人們在超市裡購物，或是走在路上時沒有穿鞋，其實是非常常見的，大多數海岸邊城市天氣終年晴朗，住在那裡的澳洲人就會赤腳上街。

不過就有住在昆士蘭州的網友說，當地情況多數時候都是天氣好到地表發燙，連沙灘都很難不穿鞋子；而美國網友則說這樣在美國相當罕見，除了許多人在室內也不脫鞋外，許多商店也都貫徹「不穿衣、不穿鞋，就得不到服務。」