臨盆前老公要求「讓哥哥進產房」　人妻崩潰：他是醫學生想觀摩

▲老公要求妻子，讓自己哥哥一起進產房，讓女子很崩潰。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

國外一名懷孕女子近來在網路上自爆，丈夫最近對她提出了一個奇葩要求，想要在她生產當天，邀請哥哥一起觀看她的生產過程，她提到，老公是以哥哥是醫學院學生，只是想要「教學觀摩」為理由，希望能進去產房，一同「參觀」她的生產過程，由於這個要求實在太怪異，又不尊重產婦隱私，讓她十分崩潰，上網求助網友。

這名女網友在國外知名論壇Reddit上發文提到，她和丈夫都是21歲，2人結婚後便一直很希望能生下小孩，所以從一年前就開始求子，後來順利懷上雙胞胎，目前胎兒31周大，但沒想到在臨盆前夕，老公卻對她提奇怪要求。

女子表示，她的大伯24歲是醫學生，所以對方一直對她的懷孕情況，甚至是生產過程很有興趣，老公強調，大伯之所以想進產房，純粹只是從醫學角度觀看，「希望對於他多胞胎研究會很有幫助」。但這名產婦最後以個人隱私為理由拒絕，結果老公竟然因此生氣，讓她不知該怎麼辦，只能上網問問網友們的想法。

許多網友看到女子的遭遇後，紛紛替她抱不平，有人就認為，「生孩子已經夠辛苦了，不要讓他欺負你」，也有人開玩笑，要她回去問問老公，「如果你老公願意全裸躺在餐桌上，張腿給你爸看的話，你再來考慮讓他哥哥進產房」。

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