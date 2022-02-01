他「人生勝利組」突失蹤　妻兒陷煉獄！23年後「變另一個人」現身

▲理查（Richard Hoagland）拋家棄子，逃到佛州，盜用別人身分生活23年。（左圖／翻攝推特@1USNews；右圖／翻攝帕斯科郡警長辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國印第安那州業務員理查（Richard Hoagland）家庭事業一帆風順，被認為是「人生勝利組」，某天掛急診後，卻打電話回家訣別，此後音訊全無，讓妻兒陷入破產，小兒子也因為從小缺乏父愛，慘淪癮君子。23年後，他卻被發現盜用死者身分，在佛州逍遙生活。

理查與妻子育有2子，業務收入可觀，足以讓全家人住在5房豪宅裡，還擁有一艘快艇。1993年2月，他卻打電話向老婆琳達表示，「我不能再這樣生活下去了，妳沒有我會更好。我不想要進監獄，我永遠不會再回來了」，但不僅沒帶行李，也沒有購買機票或出入境，從此人間蒸發，2003年被法院宣判死亡。

琳達獨自撫養年幼兒子，為此吃盡苦頭，2016年突然接到佛州帕斯科郡（Pasco County）警長卡迪洛（Anthony Cardillo）的電話，才得知前夫竟還活著。

▲理查坦承因為受夠妻子才逃走。（圖／翻攝推特@storiesflowcom）



原來，理查「受夠妻子」，因此決定逃家，前往佛州展開新生活。但是，他竟動起歪腦筋，偷走房東兒子泰瑞（Terry Symansky）的死亡證明，藉此申請出生證明，並且獲得駕照，成功盜取他人身分。2年後，泰瑞與現任妻子結婚生子，還找到新工作，甚至考取飛行執照，「第二人生」過得有聲有色。

多年後，「真泰瑞」的姪子瀏覽族譜網站ancestry.com，發現一位姓名、資料和叔叔完全相符的人，竟還在佛州生活，因而曝光案情。63歲的理查在家落網，隔年因盜竊身分罪被判處2年徒刑，之後又被前妻琳達告上法庭，2018年被裁定賠償186萬美元撫養費。

理查的小兒子道格拉斯（Douglas Hoagland）坦言，「很長一段時間，我都想知道自己出了什麼問題，能讓一個人一走了之？什麼事情如此糟糕，以至於爸爸必須消失？」他認為，缺乏父愛讓自己自信心低落，也更加劇毒癮問題。