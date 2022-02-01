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好想嫁出去！櫻花妹瘋「婚活」　就是要抓住鑽石男

▲▼東京櫻花盛開、日本櫻花。（圖／路透）

▲日本除了有求職的「就職活動」，還有專門尋找結婚對象的「婚活」。（圖／路透）

●精選書摘

婚活（こんかつ／konkatsu）：婚活

在日本，無論中學生或碩士、博士學歷的研究生，每位畢業生都要經歷一段坎坷的就職活動路程才能踏入社會。就職活動簡稱「就活」（Syu-katsu），大學生通常在大三下學期開始收集公司資料，參加各種企業研討會，並學習如何分析自己、推薦自己的口才，再過五關斬六將地接受幾十家甚至多達百家公司的筆試、面試。幸運兒可以在大四黃金週期間獲得企業內定通知，之後逍遙自在準備畢業論文，於翌年三月參加畢業典禮；四月一日必定到公司報到，脫殼成為社會新鮮人。不幸遭幸運女神拋棄的人，只能淪為靠打工兼職為生的非特族，或中國內地所謂的「啃老族」及台灣稱之為「米蟲」的尼特族。這種一次性錄用畢業新生的企業習性是日本固有的終身就職慣例，可說全世界獨一無二。

「婚活」正是自「就活」這個詞演變而來，是以結婚為目的，以求職心態積極參加各種聯誼、相親活動的總稱。據日本總務省統計局二○一五年國勢調查，三十至三十四歲的男性未婚率高達百分之四十七．一，女性未婚率是百分之三十四．六；三十五至三十九歲的男性未婚率是百分之三十五，女性未婚率是百分之二十三．九。此數值證明日本早已跨入非婚化、晚婚化時代，而且面臨每四個年輕人當中有一人可能一輩子都無法結婚的危機。

▲▼日本疫情,東京疫情,日本街頭。（圖／路透）

▲櫻花妹瘋婚活，積極參加相親活動。（圖／路透）

此外，泡沫經濟崩潰後，以年資和職位訂定薪水的日本企業年功序列終身雇用制度逐漸瓦解，不少日本企業採用美國式高度競爭的能力導向制度，雖然失敗例子非常多，但現況是年功序列制和能力制混合。這表示現代日本年輕男子無法再像上一代那般，只要考進一家企業，等於終身都有個鐵飯碗，年輕男子的收入將隨社會局勢而東搖西擺。

以女子立場來看，最好盡早抓住個可靠的鑽石男，早嫁早安心。再則八〇年代以後，職場結婚機會愈來愈少，女子想在工作單位找到一位能讓她風風光光「寿退社」（Kotobuki Taisha，因結婚而辭職）的對象已成白日夢，鑽石男都被別人搶走了。既然如此，乾脆主動舉起旗幟背馬前往圍場獵取鑽石男，這也是造成「婚活」潮流的原因之一。

「婚活」主力軍是女性，意指男性與女性立場倒轉，由女性主導前往圍場捕捉鑽石男，男性只能費盡心思琢磨外在美、內在美，讓自己發光，乖乖待在圍場等候女性來狩獵。

相關詞是「婚活姬」（こんかつひめ／konkatsu hime），指以年輕、美貌為武器，瞄準頂尖男子主動出擊的女子。其他類似詞有「恋活」（こいかつ／koikatsu，準備戀愛）、「離活」（りかつ／rikatsu，準備離婚）、「終活」（しゅうかつ／syuukatsu，準備老後生活與自己的葬儀），等等。反義詞則為「婚圧」（こんあつ／konatsu），即當事人對結婚不感興趣，但父母和親朋好友不時以年齡或世間體面問題施予壓力。

▲▼日本世代標籤。（圖／麥田出版）

作者：茂呂美耶
摘自：麥田出版《日本世代標籤：團地族、橫出世、低溫世代、乙男蟻女、蛇顏男、刀劍女、絆婚……昭和、平成令和START！124個看穿日本一世紀社會變化的世代標籤事典》

 

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日韓要聞婚活聯誼

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