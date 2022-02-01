南韓新冠確診Omicron占八成！增1.8萬人染疫再度「刷新紀錄」

▲Omocron病毒在南韓急遽擴散，導致新增確診者規模持續攀升。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓在陰曆新年之後，新冠肺炎新增確診者規模還是不斷飆增，連續7天突破萬人大關、刷新紀錄，而變種病毒Omicron的檢出率（占比）從1月第3周的50.3%攀升至第4周（1月23至29日）的80%，成為新冠疫情主流病毒，這導致新增確診者數的規模呈現幾何增長；不過目前來看皆尚未反映至重症、死亡患者數上，連日來重症、死亡患者數不斷下降。

根據《韓聯社》報導，南韓今（1）日上午9時30分通報新增1萬8343起病例，再創新冠疫情2年來最高紀錄，也是連續7天單日新增確診規模破萬，其中境內感染為1萬8123例、境外移入為220例；重症患者為272人；新增17例死亡。目前南韓共累計86萬4042例確診、6772例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增1萬978例，占全國新增感染人數比率為60.6%（首爾為4103例、京畿道為5509例、仁川為1366例）；釜山新增972例；大邱新增954例；慶尚南道新增845例；中清南道新增720例；慶尚北道新增614例；全羅北道新新增583例；光州新增493例；大田新增460例；忠清北道新增405例；全羅南道新增402例；江原道新增253例；蔚山新增250例；世宗新增108例；濟州島新增86例。

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