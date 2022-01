▲加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)31日表示,自己確診新冠肺炎。(圖/達志影像)



記者林彥臣/綜合報導

加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)在推特上表示,今天(31日)早上 COVID-19篩檢呈現陽性,將遵守公共衛生準則,同時繼續遠程工作,「各位,請接種疫苗以及加強劑」。

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.