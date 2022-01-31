狄仁傑「一人八化」vs上官婉兒　河南衛視再推「國色天香」3D舞蹈秀

記者魏有德／綜合報導

大陸河南衛視自2021年農曆春節推出《唐宮夜宴》春晚節目後，引起外界無數迴響。而河南衛視在2022年春晚再度推出《國色天香》3D舞蹈節目，讓白居易乘著輕舟現身，加上結合特效的狄仁傑「一人八化」及大唐奇女子上官婉兒將舞蹈與武學融合，再次成功吸引觀眾眼球，獲得不少好評。

▲狄仁傑一人八化。（圖／翻攝河南衛視微博）

《澎湃新聞》報導，1月30日晚，「虎虎生威中國潮」2022河南春節晚會播出後又出爆款。晚會中，舞蹈《國色天香》再次驚艷觀眾，彷彿瞬間夢回大唐盛世。這段舞蹈節目雲集了11位中國優秀舞蹈家，演繹了唐朝白居易、狄仁傑、上官婉兒等傳奇人物，共赴一場盛大的「牡丹之約」，上演視聽盛宴。

在《國色天香》表演節目裡，白居易首先乘著輕舟，在噴著乾冰的模擬江面上起舞，隨後，鏡頭一轉，在密室內的狄仁傑現身，只見手持寶劍的狄仁傑在特效的加持下，幻化成八個分身，演繹著不同的招式，電影感十足。

▲上官婉兒。（圖／翻攝河南衛視微博）

緊接著回到唐朝擺飾的室內，武則天身邊最重視的女官「上官婉兒」華麗現身，簡潔幹練的舞蹈動作夾帶著行雲流水的武術功底，令觀眾為之眼睛一亮。此外，唐朝兩大「國師」袁天罡及李淳風也陸續登場，將玄學帶入表演中，呈現「推背圖」玄幻莫測的場景。

▲袁天罡及李淳風。（圖／翻攝河南衛視微博）

河南衛視自從推出《唐宮夜宴》表演節目獲得外界好評後，陸續在大型節日上演《洛水神賦》、《龍門金剛》等戲碼，讓外界刷新對河南保守落後的刻板印象，成功結合歷史，行銷當地文化產業。

