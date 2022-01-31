快訊／台中公布確診足跡！火車站、審計新村、鐵板燒

▲台中出現確診者足跡，市長盧秀燕緊急召開會議。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市今日無新增本土確診個案，但上午接獲新北衛生局通知確診者有台中足跡，即便適逢除夕，市長盧秀燕火速召開台中市疫情指揮中心會議，要求衛生局展開跨地、跨局處疫調，並指示環保局展開足跡點清消，盧秀燕呼籲，春節期間絕對不能掉以輕心，「口罩戴緊，疫情遠離」，善用「科技拜年」，減少移動，保護自己也就是保護家人。

衛生局指出，上午接獲新北市通知，今日新增確診個案18905，在25、26日有台中足跡，包括25日與母親搭乘自強號火車至「台中火車站」，入住「高苑商旅中正店」，後續搭乘公車至「審計新村」，再到漢口路上「古猗園灌湯包」用餐，晚間9時赴「元春鐵板燒中華店」用餐；隔日26日到成功路上的「信兵衛手作丼飯壽司生魚片店」用餐，再到台中火車站「鐵支路咖啡交易所」喝咖啡，接著就乘坐自強號火車赴高雄左營站。

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▲台中市府公布確診者足跡。（圖／台中市政府提供）

衛生局強調，由於疫調時間較短，但先將目前掌握的足跡公告，並持滾動式更新疫調資訊，呼籲有足跡重疊者可至三家醫院進行篩檢，分別是中國醫藥大學附設醫院癌症中心大樓側門後端戶外篩檢站（1/31-2/2）、中山醫藥大學附設醫院急診戶外採檢站（2/1）、澄清醫院(平等院區)急診室篩檢站（1/31-2/1），進行相關篩驗，詳情可至衛生局官網或臉書查詢詳細篩檢時間。

環保局表示，接獲消息後，已組織清消團隊開赴各地清消，目前將已知足跡點都進行清消，另也會要求店家展開清消作業，經發局也會通知店家清消後，獲市府同意後始可復業。

▲衛生局陸續完成清消。（圖／台中市政府提供）

觀旅局說明，台中高苑商旅中正店，經查該時段僅有7入住（含確診者及其母親），另該日有4名員工上班，皆已造冊通知篩驗，旅店也於今日下午會完成清消，保護旅客防疫安全。