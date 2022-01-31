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台人最討厭的過年習俗！「初二回娘家」只排第2　網喊第1名太危險

記者黃可昀／綜合報導

過年是家人團聚的日子，每到這個時候總是年味滿滿，包紅包、吃年夜飯不可少，還有很多禁忌要遵守，尤其老一輩都相當重視！有網友好奇，過年總是充滿習俗禁忌，像是紅包、守歲、初二才能回娘家等等，「過年有什麼習俗你覺得該廢掉？」

原PO在PTT列出他想到的過年習俗，並進行簡單調查，這些行之有年的過年習俗，無形之中變成一種規定，不用特別說大家也會去遵守，但並非每項習俗都那麼討人喜歡，好奇網友最希望哪個習俗取消呢？

1、跟親戚吃飯
2、拜天公
3、搶頭香
4、發紅包
5、守歲
6、初二前不能回娘家
7、放鞭炮
8、迎神

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▲▼ 過年,貼春聯,春聯,禁忌。（圖／翻攝自shutterstock）

▲放鞭炮跟初二才能回娘家最為人詬病。（示意圖／翻攝自shutterstock）

最多網友投票給「全部廢除」，單純放假就好；呼聲第二高的是「7、放鞭炮」，因為考慮到安全與噪音問題；第三則是「6、初二前不能回娘家」。網友留言，「只要能放假，其他沒有也沒關係」、「7遇到屁孩真的很危險」、「6什麼爛規矩」、「純放假，像是國外Long weekend就好，大家可以到處渡假，不用被習俗綁住」、「6還有7，每年都火災，其他沒意見。」

也有人提到，雖然這些習俗並非所有人都能接受，但這也是過年的重要元素，「其實年越過越淡就是因為注重習俗的人漸漸不在了，剩下的人只要沒了拘束，也會想輕鬆的過。」

過年,禁忌,習俗,回娘家（圖／取自免費圖庫pexels）

▲最討厭哪項過年習俗？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

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