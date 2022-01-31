快訊／北市+1！房仲傳播鏈再擴大　補習班學生家長染疫

▲北市衛生局專委歐佳齡。（資料照／台北市衛生局提供）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，北市31日再新增一確診個案（案18887），衛生局指出，該案和北市房仲案衍生的補習班群聚相關，是案18745同住家人，為本國籍30多歲女性，已接種2劑BNT，在隔離期間採檢確診，Ct值為24。

案18887為案18745同住家人，因案18590確診，25日與女兒（案18745）同被匡列為居家隔離，母親（案18887）29日出現發燒、喉嚨痛不適症狀，30日確診，已收治醫院治療中。

日前台北市士林區一家3口確診，確診圓山飯店女廚師、從事房仲業的哥哥（案18375）曾與蘆洲友人（案18397）吃火鍋，案18397又去松山區南川麵館內用，傳染給一名幼兒園及補習班老師（案18590），案18590再傳染給4名補習班學童（案18713、案18714、案18744、案18745）及1名教職員（案18743）。

中央流行疫情指揮中心31日公布國內新增55例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及38例境外移入，20例為航班落地採檢陽性；另確診個案中無新增死亡。今日新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、12例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(19例)、中國(2例)、厄瓜多、日本、巴拿馬、比利時、韓國、越南及沙烏地阿拉伯各1例移入；另10例調查中。入境日介於今(2022)年1月14日至1月30日。

▼北市確診個案傳播鏈。（圖／北市府提供）

