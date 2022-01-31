確診13歲男童與母「搭3路公車」暢遊台中　中市府呼籲足跡重疊者到院快篩

▲台中市長盧秀燕31日下午召開防疫記者會。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市長盧秀燕今（31）日下午公布台中有確診者足跡，據悉，個案18905是一名未施打疫苗的13歲男童，25、26日與母親曾到台中2日遊，根據中市府資料，母子2人分別到過旅禾泡芙、TIKIYALO鐵枝路咖啡交易所、審計新村等，都是台中旅遊夯點，盧秀燕提醒市民提高警覺，足跡重疊者可進行篩檢，也請盡量減少非必要移動，保護自己、保護家人。

盧秀燕今日召開防疫記者會時強調，今日台中「沒有本土確診案例」，但因早上視察民政系統慰問里幹事防疫人員時，台中市府接獲外縣市衛生局的通報，1名尚未接種過疫苗的10多歲小男生，昨日在北部確診，確診後相關單位做了疫調，發現他本月25、26日發病之前，曾與母親到台中進行2天一夜旅行，足跡廣泛。

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衛生局指出，今日新增確診個案18905，25日與母親搭乘自強號火車至「台中火車站」，入住「高苑商旅中正店」，後續搭乘公車至「審計新村」、「旅禾泡芙」，再到漢口路上「古猗園灌湯包」用餐，晚間9時赴「元春鐵板燒中華店」用餐；隔日26日到成功路上的「信兵衛手作丼飯壽司生魚片店」用餐，再到台中火車站「鐵支路咖啡交易所」喝咖啡，接著就乘坐自強號火車赴高雄左營站。

其中「審計新村」、「旅禾泡芙之家」、「TIKIYALO鐵枝路咖啡交易所」等地點，都是網路上相當有名的台中旅遊夯點，遊客眾多，盧秀燕呼籲若期間有到此遊玩的民眾，可至醫院篩檢；此外，母子2人選擇市公車為交通工具，交通局長葉昭甫表示，確診者25日當天曾搭乘「300」、「79」、「307」路等3路公車，駕駛均已進行快篩，皆為陰性，車子已召回進行清消，提醒民眾當天有搭乘這3班公車者，可進行快篩。

▲▼案18905足跡公布。（圖／台中市政府提供）

至於母子入住的高苑商旅，觀旅局長韓育琪說明，經查該時段僅有7人入住(含確診者及其母親)，另該日有4名員工上班，1月29日再入住1人，皆已造冊通知篩驗，旅店今日下午也會完成清消落實防疫安全。

衛生局表示，有足跡重疊者，可至以下3家醫院進行篩檢，分別是中國醫藥大學附設醫院癌症中心大樓側門後端戶外篩檢站（1/31-2/2）、中山醫藥大學附設醫院急診戶外採檢站（2/1）、澄清醫院平等院區急診室篩檢站（1/31-2/1），進行相關篩驗。

▲3路公車已完成清消、召回。（圖／台中市政府提供）