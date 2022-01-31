獨生女除夕陪父母…公婆霸氣「兒一起去」　姨卻怒飆：是我媳婦會氣死

▲除夕一家人團聚吃年夜飯。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

過年過節，獨生子女最頭痛的就是要回婆家還是娘家吃年夜飯。一名人妻表示，已經跟老公講好過年陪各自父母吃飯，公婆也表示贊同，沒想到娘家這邊的阿姨聽完大力反對，說什麼要是她的媳婦這樣，她會氣死，讓一家人氣氛超尷尬。

人妻在Dcard上透露，即將到來的農曆春節是她婚後第一個過年，因為家裡只有她一個女兒，所以和老公早早就講好各自回家陪自己的父母，而公婆也都表示贊同，甚至提議要老公一起留在台北過年也沒差；她補充，婆家在中部，與老公置產在北部，一個月會回去一次，之後有計劃把公婆一起接來北部。

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未料家庭聚會時，娘家這邊的阿姨聽到此事大力反對，「結婚第一年這樣很沒禮貌，人家只是說說客套話答應而已，這樣到時候會被說閒話，如果是我的媳婦這樣，我會氣死，不能接受，因為我從來沒有這樣過。」

人妻聽完超傻眼，在心裡OS，「我覺得重點大概是因為她自己不能這樣待在自己家舒舒服服的過年，所以別人也都不准？」由於當下阿姨情緒很激動，搞得父母有些尷尬。人妻說，「我老公有點不爽，覺得他爸媽都說好了阿姨是在？」

人妻大嘆，「其實我原本以為現在夫妻各自過年是常態，因為我朋友也有人是這樣，而且我跟老公都一致覺得，平常多回去陪陪父母比較實在，過年大老遠塞車回去待沒幾天，初二又要塞車回台北，實在是太麻煩沒必要。」

貼文一出，網友紛紛留言「阿姨可能除了嫉妒妳，也嫉妒妳媽，一直覺得妳媽沒生兒子自己很有優越感，結果發現不得了，怎麼女兒婚後還能陪媽媽過年，她世界就崩塌了」、「真的不要管阿姨怎麼說，又不是跟她過，而且以後都不要跟她說這類的事」、「婆家跟先生都沒說話了，怎麼一個外人還有意見」、「現在又不像以前」。

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