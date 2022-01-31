除夕酬神祭祖有訣竅！拜對6款水果「好事發生」…地基主準備「這4物」

▲除夕祭祖應準備討吉利的水果。（圖／翻攝自百度）

圖文／CTWANT

除夕是全家人聚在一起吃團圓飯與祭拜祖先和神明保佑的日子，但是準備供品的也有訣竅，民俗專家廖大乙和周映君老師就分別透露，除了準備對的供品能招來一整年好運之外，在除夕中午過後，先拜家中神明再祭拜祖先，接著再酬謝地基主，晚上11點後拜天公，最後放鞭炮，就能把壞運送走。

廖大乙表示，為了擺脫過去一年的壞運是，家家戶戶可在除夕夜準備鮮花水果祭拜神明和祖先，意為「招來平安，好事發生」，建議可買鳳梨（代表好運旺旺來）、梨子（台語發音與來相同）、香蕉和蘋果能招平安，柿子和花生則代表有好事發生。此外，廖大乙也提到，民眾還可以準備其他物品增添好運，如：糕餅的「糕」字喻節節高升，紅龜糕則因外觀紅色，有積財之效。

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禁忌部分，廖大乙則表示，大部分婚喪喜慶場合皆忌諱屬虎者出席，認為屬虎的人帶煞可能破壞磁場，但其實肖虎可視為權威與自信的象徵，不少名人像是郭台銘、馬英九都是有決心與毅力者。而生肖虎的人也有其「神威靈動力」，如果家裡有小朋友受驚可向屬虎的朋友討個紅包消災解厄，「2元、10元、20元或200元都可以，請屬虎的友人包裝雙數金額紅包，呵口氣後將紅包封口，返家後，收到紅包者再親手將紅包撕開，即可壓驚化煞。」

至於除夕拜神祭祖該怎麼拜？專家周映君老師表示，祭拜神明要準備5種水果、發糕、蘿蔔糕、春花；如果家中祭拜的神明是關聖帝君、福德正神與媽祖，就須準備豬肉、雞肉、魚肉等牲禮，注意魚尾、雞頭要朝向神明；水果則可以拜蘋果、棗子、柑、橘、梨子等。

▲祭拜地基主要準備雞腿。（圖／Pixabay）

另外，周映君也提醒，7是屬陰的最大數，因此祭拜祖先時要準備7副碗筷，飯菜則可備下長年菜、兩條魚、茄子、豆干、魚丸、蘿蔔、髮菜等。祭拜地基主時，則一定要準備一碗飯、一個雞腿、一碗青菜，最後則是刈金；晚上11點之後記得拜天公，要準備素菜和水果，以及花生、冬瓜糖、年糕、發糕等物，最後再放鞭炮，送走壞的運氣，迎接好運。

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