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辦婚禮「長輩喊開100桌」！邀立委議員拚場...準新郎無奈：低調不好嗎？

不少長輩會插手兒女的婚禮。（示意圖／PIXABAY）

▲不少長輩會插手兒女的婚禮。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

結婚通常不是2個人的事，是2家人的事，而大部分父母都會插手兒女的婚禮，讓許多新人相當無奈。一名男網友表示，與女友只想簡單辦一場婚禮，未料雙方家長都很愛面子，要開100桌就算了，還要邀請立委、議員等拚場；他無奈地說，「哈囉！我們沒要參選什麼啊。」

原PO在《靠北女友my girl》無奈吐心聲，靠北一下雙方家長，現在年輕人自己辦婚禮是不是很困難，跟女友都想簡單、樸素一點，不喜歡到處鋪張浪費，恨不得昭告天下那樣，但雙方家長都超愛面子，讓他們小倆口非常無奈。

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他舉例，一下女方家長提議去哪間飯店開個100桌、一下自己父母又要擺設什麼的，整個婚禮搞得像宣傳選舉，還要印製好看的喜帖，「哈囉！我們沒要參選什麼啊，還要找什麼立委、議員、里長、什麼社團工商大老等，兩方人馬拚場較勁？拜託一下，低調不好嗎？」

他大嘆，談了多次就是一直談不攏，導致婚禮ㄧ延再延，真的超煩，現在又卡疫情不能帶女友出國，偷偷結婚，真的是搞死他們了。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「誰提議誰出錢啊，不好嗎」、「登記就好了啊」、「自己先去登記啊，其他讓他們慢慢吵」、「把錢省起來花在兩個人身上，不香嗎」、「我也超討厭這樣的長輩，婆婆婚宴當天突然說9這個數字不好，硬改成10桌，結果加一桌根本沒人吃，浪費1萬多」。

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